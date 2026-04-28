Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevre iller için günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya’da bugün havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bölge genelinde hava koşullarının sakin seyredeceği belirtilirken, Bingöl çevrelerinde ise çok bulutlu bir hava ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın genel olarak değişik yönlerden hafif eseceği, yağış görülen alanlarda ise zaman zaman orta kuvvete çıkabileceği ifade edildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu 22 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 21 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 20 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 19 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 24 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 23 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 20 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 23 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 20 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 23 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 21 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 20 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 24 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 23 derece.