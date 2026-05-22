CHP’li Veli Ağbaba, katıldığı YouTube programında hakkındaki iddialara karşı adeta meydan okudu. Kendisine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirten Ağbaba, ticari ve siyasi haysiyetini ortaya koydu. Tüm hesap hareketlerinin incelenmesi için TBMM'ye dilekçe verdiğini açıklayan ünlü siyasetçi, iddia sahiplerine Malatya Meydanı'nı işaret ederek tarihi bir rest çekti.

VELİ AĞBABA’NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Katıldığı programda hakkındaki iddiaları tek tek yanıtlayan Veli Ağbaba’nın konuşmasından satır başları ve dikkat çeken o kesitler:

"Bunu Yayanlar Kendini CHP'li İddia Eden Ahlaksızlar" Sosyal medyadaki paylaşımları yakından takip ettiğini belirten Ağbaba, kendisiyle ilgili yazan profilleri incelediğini söyledi. Ağbaba, "49 tane sosyal medyaya baktım. Hepsi aynı insanlar. Kendini Cumhuriyet Halk Partili iddia eden ahlaksızlar, namussuzlar, şerefsizler. Benimle ilgili sağcı, namuslu yazarlar bile bu bel altı iddialara inanmıyor, gündeme getirmiyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki paylaşımları yakından takip ettiğini belirten Ağbaba, kendisiyle ilgili yazan profilleri incelediğini söyledi. Ağbaba, ifadelerini kullandı. "Butlancılar ile Akıncıların Açık İşbirliği Var" Kendilerine yönelik organize bir saldırı olduğunu ileri süren Ağbaba, "Bu operasyonlarda butlancılarla akıncıların açık işbirliği var. Bizim siyasi ve kişisel namusumuza acımadan saldırıyorlar. İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in ve Veli Ağbaba'nın belaltı iddialarını yayanlar bunlar" diyerek tepki gösterdi.

Kendilerine yönelik organize bir saldırı olduğunu ileri süren Ağbaba, diyerek tepki gösterdi. "Bir Tane CHP'li Belediyeyle İş Yapmadım" Siyaset aracılığıyla zenginleştiği iddialarını kesin bir dille reddeden Ağbaba, aile şirketinin bağımsız denetim raporuna başvurduğunu açıkladı: "Biz Malatya'da 1974'ten beri esnaflık yapan bir aileyiz. Babam eski çoban, sonra Almanya'da işçilik yaptı. Eğer benim ortak olduğum işletme bir tane CHP'li belediyeyle iş yapmışsa, belediyenin inşaat şirketlerine bir çöp sattıysam siyaseti bırakırım."

Siyaset aracılığıyla zenginleştiği iddialarını kesin bir dille reddeden Ağbaba, aile şirketinin bağımsız denetim raporuna başvurduğunu açıkladı: "Malatya Meydanı’nda İntihar Ederim" Hakkındaki finansal iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulamak için en sert restini çeken Ağbaba, tüm hesaplarının incelenmesi için meclise dilekçe verdiğini söyledi: "1 milyon euro değil, 1 euro almışsam Allah benim belamı versin. Böyle bir para kanıtlansın, gelir Meclis'in önünde, Malatya Meydanı'nda intihar ederim, kendimi vururum dedim. Meclise dilekçe verdim; bütün kamera kayıtları, girdi-çıktılar, hesap hareketlerim incelensin."

Hakkındaki finansal iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulamak için en sert restini çeken Ağbaba, tüm hesaplarının incelenmesi için meclise dilekçe verdiğini söyledi: "Malatya Seçmeninin Yüzünü Eğdirecek Bir Şey Yapmadım" Doğup büyüdüğü topraklara ve seçmenine karşı her zaman dürüst olduğunu ifade eden Ağbaba, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Allah beni Malatya seçmenine yüzümü eğdirecek bir olayın içerisine sokmasın, olmadım da şimdiye kadar. Bu iftiraların hepsi benim için ıvır zıvır."

Siyasette finansal iddialar ve mal varlığı tartışmaları sık sık gündeme gelse de, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın hem ticari geçmişini (1974'ten bu yana devam eden esnaflık bağını) bağımsız denetim raporlarıyla kanıtlamaya çalışması hem de TBMM’ye tüm hesap hareketlerinin incelenmesi için şahsen dilekçe vermesi, siyaset tarihinde eşine az rastlanır bir "meydan okuma" olarak kayıtlara geçti. Ağbaba'nın "1 euro" vurgusu ve "Malatya Meydanı" resti, iddiaların asılsızlığını kanıtlama noktasında siyasi kariyerini tamamen masaya sürdüğünü gösteriyor.