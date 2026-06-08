Osmanlı İmparatorluğu döneminde saray kadınlarının hem güzellik hem de stresten uzaklaşma ritüellerinin en önemli adresi olan bu kültür, günümüzde Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Şifa Hamamı ile varlığını sürdürüyor. Yaklaşık 30-40 yıllık geçmişiyle Eski Malatya’da hizmet veren bu turistik tesis, hayatın getirdiği zihinsel ve bedensel yorgunluğu geride bırakmak isteyen ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

KAPILAR SALI GÜNÜ SADECE KADINLARA AÇILIYOR!

Geleneksel hamam kültürünün bir parçası olan cinsiyetlere göre ayrılan özel gün planlaması, Tarihi Şifa Hamamı’nda da titizlikle sürdürülüyor:

Salı Günleri: Sadece kadınlara özel olarak hizmet vermektedir. Salı günleri tesise erkek ziyaretçi kabul edilmeyerek kadın misafirlerin konforu ön planda tutuluyor.

Sadece olarak hizmet vermektedir. Salı günleri tesise erkek ziyaretçi kabul edilmeyerek kadın misafirlerin konforu ön planda tutuluyor. Diğer Tüm Günler: Haftanın geri kalan tüm günlerinde ise tesis, kapılarını erkek ziyaretçilerin kullanımına açıyor.

TARİHİ ŞİFA HAMAMI NEREDE? (DETAYLI AÇIK ADRES)

Kültürel mirasın izlerini taşıyan Eski Malatya’nın kalbinde, ulaşımı oldukça kolay bir lokasyonda yer alan Tarihi Şifa Hamamı’nın detaylı açık adres bilgileri şu şekildedir:

Adres: Meydan Başı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No: 26, Battalgazi / Malatya

Maddi dünyanın tüm karmaşasını dışarıda bırakıp, geçmişin hüzünlü hikayelerinden sıyrılmak ve asırlık bir gelenekle kendinizi ödüllendirmek isterseniz, Tarihi Şifa Hamamı Eski Malatya’da keşfedilmeyi bekleyen duraklardan biri olmayı sürdürüyor.