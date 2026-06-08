Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerin mayıs ayı bilançosunu açıkladı. Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yurt genelinde adeta abluka başlatan bakanlık ekipleri, mayıs ayında on binlerce denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan, halk sağlığıyla oynayan fırsatçılara ise rekor ceza kesildi.

Bakan Yumaklı, denetimlerin "sıfır tolerans" ilkesiyle aralıksız süreceğinin altını çizdi.

1 AYDA 82 BİNDEN FAZLA DENETİM!

Gıda terörüne karşı 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın paylaştığı verilere göre, 1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde tam 82 bin 481 gıda denetimi yapıldı.

Üretim tesislerinden zincir marketlere, restoranlardan kafelere kadar gıdanın ulaştığı her noktayı inceleyen ekipler, hijyen, son kullanma tarihi ve taklit-tağşiş gibi hayati kriterleri mercek altına aldı.

FIRSATÇILARA 142,5 MİLYON TL CEZA, 19 İŞLETMEYE SUÇ DUYURUSU

Yapılan sıkı denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği, halk sağlığını tehlikeye attığı belirlenen işletmelere adeta ceza yağdı.

Bakanlıktan Ağır Yaptırım: Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sınırları aşan ve ciddi ihlallerde bulunan 19 işletme hakkında da Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

"FIRSATÇILARA İZİN VERMİYOR, SIFIR TOLERANSLA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan İbrahim Yumaklı, dürüst üreticinin her zaman yanında olduklarını belirtirken, vatandaşın sağlığı üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacaklarını vurguladı. Yumaklı, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz." Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu testi pozitif mi çıktı? İçeriği Görüntüle