Malatya Yeşilyurt Belediyesi, çevre bilincini genç kuşaklara aşılamak ve iklim kriziyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlediği iki büyük yarışmada ödülleri sahipleriyle buluşturdu. “Dünya İçin Çiz” resim yarışması ve Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması sonuçları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde ilan edildi.

Yarışmalar sayesinde binlerce öğrenci çevre kirliliğine karşı tek yürek olurken, toplanan binlerce atık pil ile doğada büyük bir felaketin önüne geçildi.

48 BİN ATIK PİL TOPLANDI

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen atık pil toplama yarışması, çevre adına devasa bir başarıya imza attı. 15 Eylül 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada tam 48 bin adet atık pil toplandı.

Doğaya Büyük Katkı: Toplanan piller sayesinde yaklaşık 196 bin metreküp toprağın zehirlenmesi ve kirlenmesi engellendi.

Atık Pil Toplama Yarışmasında Dereceye Giren Okullar:

Birinci: Yeşiltepe Ahmet Parlak İlkokulu (110 Kilogram atık pil)

İkinci: Şehit Koray Seçkin İlkokulu (95 Kilogram atık pil)

Üçüncü (Paylaştılar): Özalper İlkokulu & İbni Sina İlkokulu (90'ar Kilogram atık pil)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TUVALE YANSIDI: 30 BİN TL ÖDÜL DAĞITILDI

16 Şubat - 30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Dünya İçin Çiz” temalı ortaokullar arası resim yarışmasında ise öğrenciler; küresel ısınma, su kaynaklarının tükenmesi ve geri dönüşüm gibi hayati konuları tuvale döktü. Jürinin beğenisini toplayan eserler arasında dereceye giren öğrencilere Yeşilyurt Belediyesi tarafından toplam 30 bin TL para ödülü takdim edildi.

"Dünya İçin Çiz" Yarışması Kazananları:

Nazlı Hilal Akşahin (Adaşehir Ortaokulu) – Yarışma Birincisi

Asrın Efe Karadoğan (İntegral Ortaokulu) – Yarışma İkincisi

Ada Yüksek (Farabi Ortaokulu) – Yarışma Üçüncüsü

ÇEVRE DOSTU BİR GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü programında ödüllerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.