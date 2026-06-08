Malatya Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısında, ilçenin çehresini değiştirecek olan Hıroğlu ve Mollakasım Mahalleleri imar planı askı itirazları masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından da onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na mülk sahiplerinden gelen "Yol ve otopark alanları kaldırılsın" talepleri, İmar Komisyonu’nun şehircilik ilkelerini gerekçe gösterdiği rapor doğrultusunda meclis tarafından reddedildi. Kararla birlikte, bölgedeki mevcut yol aksının ve plan bütünlüğünün korunmasına hükmedildi.

İmar planı tadilatına askı süresinde yapılan itirazlar şu şekilde:

“Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Hıroğlu-Mollakasım Mahallelerini kapsayan muhtelif parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Belediye Meclisimizin 05/11/2025 tarih ve 411 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/03/2026 tarih ve 111 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Askı süresi içerisinde söz konusu imar plan tadilatına itirazlar gelmiş olup Belediye Meclisimizce yeniden görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Planlama kriterleri ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda hazırlatılan ve Hıroğlu-Mollakasım Mahallelerini kapsayan muhtelif parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'na askı süreci içinde gelen itirazlar aşağıda sıralanmıştır.

Hıroğlu-Mollakasım Mahalleleri 47 ada 48 parsel için Yol içerisinde kalan kısmının kaldırılması talebi yol aksının bozulacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR. Hıroğlu-Mollakasım Mahalleleri 239 ada 5 parsel için Yol içerisinde kalan kısmının kaldırılması talebi yol aksının bozulacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR. Hıroğlu-Mollakasım Mahalleleri 434 ada 1 parsel için Otopark Alanı içerisinden çıkarılması talebi plan bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR. Hıroğlu-Mollakasım Mahalleleri 231 ada 48 parsel için Yol içerisinde kalan kısmının kaldırılması talebi yol aksının bozulacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR. Hıroğlu-Mollakasım Mahalleleri 239 ada 5 parsel için Yol içerisinde kalan kısmının kaldırılması talebi yol aksının bozulacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR Hıroğlu-Mollakasım Mahalleleri 66 ada 74 parsel için Yol içerisinde kalan kısmının kaldırılması talebi yol aksının bozulacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR. Hıroğlu-Mollakasım Mahalleleri 66 ada 125 parsel için Yol içerisinde kalan kısmının kaldırılması talebi yol aksının bozulacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR. Hıroğlu-Mollakasım Mahalleleri 242 ada 1-13 parseller için Yol içerisinde kalan kısmının kaldırılması talebi yol aksının bozulacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR. Hıroğlu-Mollakasım Mahalleleri 3 ada 37, 32, 14, 73, 78 parseller, 10 ada 14 parsel, 283 ada 7 parsel ve 62 ada 7 parsel için Yol içerisinde kalan kısmının kaldırılması talebi yol aksının bozulacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR.”