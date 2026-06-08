Malatya Ağılbaşı Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, geleneksel bağlarını gurbette de koparmıyor. Dernek tarafından bu yıl tam 30’uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Etli Pilav Pikniği, İstanbul Yakacık’taki Aydos Orman İçi Dinlenme Tesisleri’nde dev bir katılımla yapıldı.

Ağılbaşı ve Kerimli mahallelerinden yaklaşık bin Malatyalının akın ettiği etkinlik, sabahın erken saatlerinde başladı. Aileleriyle birlikte doğanın tadını çıkaran vatandaşlar, uzun süredir görmedikleri hemşehrileriyle hasret giderme fırsatı buldu.

6 ADAK KESİLDİ, GELENEKSEL 'DANGOŞ' KAZANLARI KAYNADI

Etkinliğin en dikkat çeken ve kültürel mirası yaşatan kısmı ise dev kazanlarda pişirilen yöresel yemek oldu. Organizasyon kapsamında 6 adak kesilerek, Malatya’nın Ağılbaşı bölgesine özgü ve yöresel etli pilav olarak bilinen dangoş hazırlandı.

Usta ellerde saatlerce pişen bu geleneksel lezzet, alandaki bin kişiye ikram edildi. Gurbette memleket mutfağının kokusunu alan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"GELENEKLERİMİZİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYORUZ"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Malatya Ağılbaşı Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Canyurt, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte misafirleri tek tek karşıladı. Programda birlik ve beraberlik mesajı veren Canyurt, şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl büyük bir özlemle düzenlediğimiz bu geleneksel buluşmalar, hemşehrilerimiz arasındaki dayanışmayı ve akrabalık bağlarını güçlendiriyor. Ağılbaşı ve Kerimli mahallelerimizin güzel insanlarını aynı sofrada, aynı lezzet etrafında buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzaktan yakından katılarak bu coşkuya ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, birliğimizin daim olmasını diliyorum.”

HALAYLAR ÇEKİLDİ, HASRET GİDERİLDİ

Gün boyu süren organizasyonda coşku bir an olsun dinmedi. Yöresel ezgiler ve türküler eşliğinde dev halay halkaları kurulurken, Aydos Ormanı Malatya kültürünün renkli görüntülerine sahne oldu. Yetişkinler ağaçların gölgesinde memleket sohbetleri edip hasret giderirken, çocuklar ise kendileri için hazırlanan oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Dernek yönetimi, İstanbul'daki bu dev buluşmanın önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edeceğini belirterek, organizasyona maddi ve manevi destek veren tüm Malatyalılara teşekkür etti.