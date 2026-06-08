6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da, asrın felaketinden sonra yeniden inşa edilen çarşı merkezinde dükkanlar hak sahiplerine teslim edildi. Malatya’da ticaretin kalbinin yeniden atması beklenen yeni çarşı alanında, iş yerlerinin kullanıma hazır hale gelmesiyle birlikte beklenmedik bir kriz baş gösterdi: Fahiş kira talepleri.

Deprem öncesinde de çarşı merkezindeki birçok esnafın kiracı konumunda olması, yeni yapılan dükkanların hızla kiralık ilanlarıyla dolmasına neden oldu. Ancak dükkan sahiplerinin talep ettiği yıllık kira bedellerinin 2,5 milyon TL civarında seyretmesi, esnafın belini bükmüş durumda. Yüksek maliyetler nedeniyle taşınma sürecinde temkinli davranan esnaf geri adım atınca, çarşıda beklenen ticari hareketlilik henüz istenen seviyeye ulaşamadı.

CAMLAR KİRALIK AFİŞLERİYLE DOLDU, TİCARET DURMA NOKTASINDA

Yeni çarşı alanında yürüyen vatandaşlar ve esnaflar, neredeyse her dükkanın camında ‘Kiralık’ afişleriyle karşılaşıyor. Ticari sirkülasyonun başlaması gereken bu dönemde, fahiş fiyatlar nedeniyle dükkanların boş kalması tepkilere yol açıyor. Esnafın büyük bir bölümü, bu bütçelerle ticaret yapmanın imkansız olduğunu belirterek kira bedellerinin daha makul ve sürdürülebilir seviyelere çekilmesini talep ediyor.

VALİ SEDDAR YAVUZ'DAN EV VE İŞ YERİ SAHİPLERİNE SERT UYARI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, çarşı merkezindeki bu fahiş kira krizine sessiz kalmadı. İş yeri sahiplerine acil çağrıda bulunan Vali Yavuz, deprem öncesinde çok daha düşük bedellerle kiraya verilen yerler için bugün milyonlarca liralık taleplerde bulunulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Vali Yavuz yaptığı açıklamada,

"İş yerleri tamamlandı, artık ticareti başlatma zamanı. Fahiş kiralar istemek, kabul edilebilir değil"

diyerek mülk sahiplerini sağduyuya davet etti.

GÖZLER KİRA FİYATLARINDA YAŞANACAK OLASI DÜŞÜŞTE

Vali Yavuz’un bu sert ve net çağrısının ardından çarşı merkezindeki kiralık ilanlarının sayısında daha da dikkat çekici bir artış yaşandı. Şimdi Malatya kamuoyunun ve esnafının gözü, fahiş fiyat dayatmasından vazgeçilip geçilmeyeceğine çevrildi.

Deprem sonrası büyük emeklerle yeniden ayağa kaldırılan Malatya’da, yeni çarşının hayalet bir merkeze dönüşmemesi ve ticari hareketliliğin istenen seviyeye ulaşabilmesi için kira fiyatlarının acilen düşmesi en kritik etken olarak değerlendiriliyor.