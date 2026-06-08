Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi’nin son dakika verilerine göre, bugün saat 05.51’de merkez üssü Malatya'nın Duruldu Mahallesi olan bir deprem meydana geldi.

Yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 1.8 olarak ölçüldü. Kısa süreli olarak hissedilen deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, Malatya’daki sarsıntı bölgede dikkat çekti. İşte Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde kaydedilen son depremler…

8 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

MALATYA (Duruldu): Saat 05.51 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 6.5 km

KÜTAHYA (Yeniler - Simav): Saat 08.39 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 14.9 km

MUĞLA (Arpacık - Fethiye): Saat 07.33 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 4.9 km

BALIKESİR (Yeniköy - Bigadiç): Saat 06.44 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 7.6 km

Oniki Adalar (Ege Denizi): Saat 06.33 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 5.0 km

ANKARA (Sekli - Beypazarı): Saat 05.50 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 10.9 km

KÜTAHYA (Polat - Gediz): Saat 05.46 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 9.2 km

ŞANLIURFA (Binekli - Harran): Saat 05.43 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 6.0 km

Oniki Adalar (Ege Denizi): Saat 05.27 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 9.0 km

İZMİR (Denizköy - Dikili): Saat 05.09 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.4 km

KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 04.31 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 5.2 km

Kuşadası Körfezi (Ege Denizi): Saat 04.21 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 11.0 km

Kıbrıs (Türkeli): Saat 03.57 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 23.7 km

ERZİNCAN (Yeşilyaka - Çayırlı): Saat 03.36 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 7.5 km

DÜZCE (Yoğunpelit - Yığılca): Saat 03.26 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 9.8 km

Ege Denizi: Saat 03.24 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 8.3 km

Ege Denizi: Saat 03.15 | Şiddet: 2.8 | Derinlik: 7.7 km

ADANA (Akoluk - Feke): Saat 02.17 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 5.0 km

BİNGÖL (Sütgölü): Saat 02.11 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 6.9 km

Ege Denizi: Saat 01.32 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 6.1 km

AĞRI (Ergözü - Eleşkirt): Saat 01.25 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 44.3 km

Fethiye Körfezi (Akdeniz): Saat 01.22 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 6.7 km

Sakız Adası (Ege Denizi): Saat 00.40 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 10.4 km

Akdeniz: Saat 00.30 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 7.6 km

Malatya ve çevresindeki sismik hareketliliğin, bölgenin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle zaman zaman devam ettiği belirtiliyor. Uzmanlar, depremle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların duyurularını takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.