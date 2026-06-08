Haziran ayının ilk pazartesi gününe sıcak bir başlangıç yapan Malatya'da, vatandaşlar haftalık planlarını şekillendirmek için hava durumu verilerini yakından takip ediyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün Malatya genelinde güneşe teslim bir gökyüzü hâkim olacak. Yağış ihtimalinin bulunmadığı kentte, sıcaklıklar yaz değerlerini iyice hissettirmeye başladı.

İLÇELER ARASINDAKİ DERECE MAKASI DİKKAT ÇEKİYOR

8 Haziran Pazartesi günü Malatya'da en yüksek sıcaklıklar tarım alanlarında ve sahada çalışan üreticileri yakından ilgilendiriyor. Günün en sıcak noktaları 33 derece ile Yazıhan ve Doğanyol ilçeleri olarak kayıtlara geçerken; en serin nokta ise gece saatlerinde termometrelerin 8 dereceye kadar gerileyeceği Kuluncak olacak.

Merkez ilçeler Yeşilyurt ve Battalgazi'de ise bugün sıcaklık günün en yoğun saatlerinde 31 dereceyi gösterecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda işi olan vatandaşların güneşin dik açılarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

İŞTE MALATYA İLÇE İLÇE 8 HAZİRAN HAVA DURUMU LİSTESİ

Haftanın ilk gününde kendi ilçesindeki hava durumunu ve sıcaklık değerlerini merak eden Malatyalılar için resmi Meteoroloji listesi şu şekildedir:

Akçadağ: Parçalı Bulutlu (11°C / 30°C)

Arapgir: Parçalı Bulutlu (15°C / 29°C)

Arguvan: Parçalı Bulutlu (14°C / 30°C)

Battalgazi: Parçalı Bulutlu (13°C / 31°C)

Darende: Parçalı Bulutlu (12°C / 31°C)

Doğanşehir: Parçalı Bulutlu (10°C / 29°C)

Doğanyol: Parçalı Bulutlu (16°C / 33°C)

Hekimhan: Parçalı Bulutlu (12°C / 29°C)

Kale: Parçalı Bulutlu (17°C / 30°C)

Kuluncak: Parçalı Bulutlu (8°C / 28°C)

Malatya (Merkez): Parçalı Bulutlu (13°C / 31°C)

Pütürge: Parçalı Bulutlu (15°C / 30°C)

Yazıhan: Parçalı Bulutlu (14°C / 33°C)

Yeşilyurt: Parçalı Bulutlu (13°C / 31°C)

Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyredeceğini belirterek, gün içinde uzun süre güneş altında kalacak olan vatandaşların şapka ve koruyucu önlemler almasını tavsiye ediyor.