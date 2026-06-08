Yeni haftanın ilk iş gününde Malatya’da birçok bölge güne elektriksiz başlıyor. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 8 Haziran Pazartesi günü altyapı ve bakım mesaisi nedeniyle geniş çaplı bir kesinti programı uygulanacak. Kesintiler bazı mahallelerde birkaç saat sürerken, bazı bölgelerde akşam saat 17:00'ye kadar devam edecek.

Esnafın ve vatandaşların mağdur olmaması adına elektriklerin ne zaman geleceğini saat saat derledik. İşte sabah saatlerinden itibaren karanlıkta kalacak o ilçeler ve mahalleler:

8 HAZİRAN MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ TAM LİSTESİ

BATTALGAZİ İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ

Yeni haftada kesintiden en çok etkilenen ilçelerin başında Battalgazi geliyor. Bölgede elektrikler farklı periyotlarla kesilecek:

09:00 - 11:00 Saatleri Arası (2 Saat): Alacakapı, Bahçelievler, Dolamantepe, Karahan, Toptaş, Karakaşçiftliğiköyü, Çolakoğlu, Kadıçayırı, Yarımcahan Mahalleleri.

Alacakapı, Bahçelievler, Dolamantepe, Karahan, Toptaş, Karakaşçiftliğiköyü, Çolakoğlu, Kadıçayırı, Yarımcahan Mahalleleri. 09:00 - 12:00 Saatleri Arası (3 Saat): Battalgazi, Orduzu, Bulgurlu, Karatepe, Karakaşçiftliğiköyü, Adagören, Ağılyazı, Kuluşağı Mahalleleri.

Battalgazi, Orduzu, Bulgurlu, Karatepe, Karakaşçiftliğiköyü, Adagören, Ağılyazı, Kuluşağı Mahalleleri. 09:00 - 16:00 Saatleri Arası (7 Saat): Bahçelievler, Dolamantepe, Kadıçayırı Mahalleleri.

Bahçelievler, Dolamantepe, Kadıçayırı Mahalleleri. 09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Yeni Mahalle, Kemerköprü, Selçuklu Mahalleleri.

YEŞİLYURT İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ

Merkez ilçelerden Yeşilyurt’ta mesai saatinin büyük kısmını kapsayacak bir çalışma var:

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Yakınca Mahallesi.

PÜTÜRGE İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ

Pütürge ilçesinde kırsal mahalleleri de kapsayan geniş bir bakım çalışması yürütülüyor. Elektrikler 6 saat boyunca verilmeyecek:

10:00 - 16:00 Saatleri Arası (6 Saat): Köylü, Arınlı, Arslankent, Yamaç, Örencik, Örnekköy, Teluşağı, Uzunkoru, Bölünmez, Çukuroymağı, Deredüzü, Erdemler, Köklükaya, Meşedibi, Esencik Mahalleleri.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ

Doğanşehir'de haftanın ilk gününde şebeke çalışması yapılacak yerler:

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Kurucaova, Güzelköy Mahalleleri.

DOĞANYOL İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ

Doğanyol ilçesindeki kesinti programı ikiye bölünmüş durumda:

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Çolak Mahallesi.

Çolak Mahallesi. 10:00 - 16:00 Saatleri Arası (6 Saat): Konurtay Mahallesi.

YAZIHAN İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ

Yazıhan ilçesinde de tarımsal ve evsel üretimi etkileyebilecek 8 saatlik kesinti mevcut:

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Tahtalı Mahallesi.

FEDAŞ, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde şebekeye belirtilen saatlerden daha erken elektrik verilebileceğini bildirdi. Özellikle hassas cihaz kullanan esnaf ve vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.