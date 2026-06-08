Yeni haftanın ilk iş gününde Malatya’da birçok bölge güne elektriksiz başlıyor. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 8 Haziran Pazartesi günü altyapı ve bakım mesaisi nedeniyle geniş çaplı bir kesinti programı uygulanacak. Kesintiler bazı mahallelerde birkaç saat sürerken, bazı bölgelerde akşam saat 17:00'ye kadar devam edecek.
Esnafın ve vatandaşların mağdur olmaması adına elektriklerin ne zaman geleceğini saat saat derledik. İşte sabah saatlerinden itibaren karanlıkta kalacak o ilçeler ve mahalleler:
8 HAZİRAN MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ TAM LİSTESİ
BATTALGAZİ İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ
Yeni haftada kesintiden en çok etkilenen ilçelerin başında Battalgazi geliyor. Bölgede elektrikler farklı periyotlarla kesilecek:
- 09:00 - 11:00 Saatleri Arası (2 Saat): Alacakapı, Bahçelievler, Dolamantepe, Karahan, Toptaş, Karakaşçiftliğiköyü, Çolakoğlu, Kadıçayırı, Yarımcahan Mahalleleri.
- 09:00 - 12:00 Saatleri Arası (3 Saat): Battalgazi, Orduzu, Bulgurlu, Karatepe, Karakaşçiftliğiköyü, Adagören, Ağılyazı, Kuluşağı Mahalleleri.
- 09:00 - 16:00 Saatleri Arası (7 Saat): Bahçelievler, Dolamantepe, Kadıçayırı Mahalleleri.
- 09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Yeni Mahalle, Kemerköprü, Selçuklu Mahalleleri.
YEŞİLYURT İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ
Merkez ilçelerden Yeşilyurt’ta mesai saatinin büyük kısmını kapsayacak bir çalışma var:
- 09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Yakınca Mahallesi.
PÜTÜRGE İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ
Pütürge ilçesinde kırsal mahalleleri de kapsayan geniş bir bakım çalışması yürütülüyor. Elektrikler 6 saat boyunca verilmeyecek:
- 10:00 - 16:00 Saatleri Arası (6 Saat): Köylü, Arınlı, Arslankent, Yamaç, Örencik, Örnekköy, Teluşağı, Uzunkoru, Bölünmez, Çukuroymağı, Deredüzü, Erdemler, Köklükaya, Meşedibi, Esencik Mahalleleri.
DOĞANŞEHİR İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ
Doğanşehir'de haftanın ilk gününde şebeke çalışması yapılacak yerler:
- 09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Kurucaova, Güzelköy Mahalleleri.
DOĞANYOL İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ
Doğanyol ilçesindeki kesinti programı ikiye bölünmüş durumda:
- 09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Çolak Mahallesi.
- 10:00 - 16:00 Saatleri Arası (6 Saat): Konurtay Mahallesi.
YAZIHAN İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ
Yazıhan ilçesinde de tarımsal ve evsel üretimi etkileyebilecek 8 saatlik kesinti mevcut:
- 09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Tahtalı Mahallesi.
FEDAŞ, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde şebekeye belirtilen saatlerden daha erken elektrik verilebileceğini bildirdi. Özellikle hassas cihaz kullanan esnaf ve vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.