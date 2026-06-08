Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve ons altının 4 bin 303 Dolar gibi tarihi bir eşiği aşması, yerel altın piyasasında adeta deprem etkisi yarattı. Haftanın ilk gününde birikimini değerlendirmek, altın alım-satımı yapmak veya düğün hazırlığı için piyasayı nabzını tutmak isteyen Malatyalılar, gözlerini kuyumcuların canlı ekranına çevirdi.

Malatya Kuyumcular Odası tarafından 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08:31 itibarıyla paylaşılan anlık verilere göre, 24 ayar gram altın satış fiyatı 6 bin 600 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

MALATYA'DA ÇEYREK ALTIN VE YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yatırımcısının en güvenli limanı olan çeyrek altın ve yarım altın fiyatları, Malatya serbest piyasasında makas aralığının açılmasıyla dikkat çekiyor. Malatya Kuyumcular Odası tavsiye edilen canlı satış ve alış listesi:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6 bin 380 TL | Satış 6 bin 600 TL

Alış 6 bin 380 TL | Satış 6 bin 600 TL Çeyrek Altın: Alış 10 bin 290 TL | Satış 10 bin 770 TL

Alış 10 bin 290 TL | Satış 10 bin 770 TL Yarım Altın: Alış 20 bin 580 TL | Satış 21 bin 540 TL

CUMHURİYET ALTINI VE ATA LİRA REKORA KOŞUYOR

Büyük yatırımcıların ve yastık altı birikimcilerinin gözdesi olan sarı metalin devlerinde de rakamlar dudak uçuklatıyor. Haftaya hızlı bir giriş yapan Ata Lira ve Cumhuriyet altını güncel fiyatları şöyle:

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 102 bin 900 TL | Satış 107 bin 700 TL

Alış 102 bin 900 TL | Satış 107 bin 700 TL Ata Lira: Alış 42 bin 340 TL | Satış 44 bin 310 TL

Alış 42 bin 340 TL | Satış 44 bin 310 TL Liralık Altın: Alış 41 bin 160 TL | Satış 43 bin 080 TL

22 AYAR BİLEZİK VE 14 AYAR ALTIN SERBEST PİYASA FİYATLARI

Düğün ve nişan alışverişlerinin odağındaki kuyumcu fiyatlarında, işçilikli ve işçiliksiz takı gruplarında son durum netleşti. Malatya'da haftanın ilk saatlerinde oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

22 Ayar Bilezik: Alış 5 bin 850 TL | Satış 6 bin 290 TL

Alış 5 bin 850 TL | Satış 6 bin 290 TL 14 Ayar Altın: Alış 3 bin 600 TL | Satış (Oda ekranında satış fiyatı güncellenmemiştir)

Haberimizde yer alan veriler, 8 Haziran Pazartesi sabahı Malatya Kuyumcular Odası'nın resmi canlı piyasa ekranından derlenmiştir. Altın piyasasındaki anlık dalgalanmalar nedeniyle fiyatlar gün içinde değişiklik gösterebilir. Yatırım tavsiyesi taşımamaktadır