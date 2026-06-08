Vatandaşların, iş arayanların ve hukuk dünyasının her sabah yakından takip ettiği Resmi Gazete kararları, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla netleşti. Bugünkü sayıda büyük bir atama listesi yer almasa da özellikle kamuda istihdam edilmek isteyenler için çok kritik bir ilan kılavuzu paylaşıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) bünyesine yapılacak personel alımı, günün en çok aranan ve tıklanan konusu olmaya aday.

İşte 8 Haziran 2026 Resmi Gazete içeriği, kadro dağılımları ve başvuru süreçlerine dair tüm ayrıntılar:

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KEGM) 27 PERSONEL ALIMI KADROLARI

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde yer alan bilgilere göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü farklı departmanlarda görevlendirilmek üzere toplamda 27 personel istihdamı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde açıklandı:

Elektrik Zabiti

Mühendis

Deniz Trafik Operatörü (Türk Boğazları)

(Türk Boğazları) Büro Personeli

Tekniker

KEGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru şartlarını ve özel koşulları Resmi Gazete’nin ilan eki üzerinden inceleyebilecekler. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sayfası üzerinden online olarak ya da en yakın İŞKUR Hizmet Merkezlerine şahsen giderek yapılabilecek. Başvuru tarihleri ve taban puan şartları İŞKUR sistemi üzerinde aktif hale getirildi.

8 HAZİRAN 2026 RESMİ GAZETE'DE ÖNE ÇIKAN DİĞER KARARLAR

Bugünkü 33274 sayılı Resmi Gazete’nin yürütme, idare ve yargı bölümünde ise şu düzenlemeler ve kararlar yer aldı:

1. YENİ YÖNETMELİKLER

Eğitim ve araştırma dünyasını yakından ilgilendiren iki yeni merkezin yönetmeliği yürürlüğe girdi:

KTO - Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

2. ANAYASA MAHKEMESİ (AYM) KARARLARI

Yargı bölümünde Anayasa Mahkemesi'nin alt derece mahkemelerini ve hukuki süreçleri etkileyecek 3 önemli bireysel başvuru kararı yayımlandı:

AYM'nin 28/1/2026 Tarihli ve 2021/15434 Başvuru Numaralı Kararı

AYM'nin 29/1/2026 Tarihli ve 2022/47812 Başvuru Numaralı Kararı

AYM'nin 4/3/2026 Tarihli ve 2025/16250 Başvuru Numaralı Kararı

3. FİNANS VE İLAN BÖLÜMÜ

Ekonomi takibi yapanlar için T.C. Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri Resmi Gazete'deki yerini aldı.