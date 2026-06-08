Malatya genelinde 8 Haziran 2026 Pazartesi günü uygulanacak resmi namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre şu şekildedir:

İmsak Saati: 03.07

03.07 Güneş Vakti: 04.56

04.56 Öğle Ezanı: 12.33

12.33 İkinci Ezanı: 16.25

16.25 Akşam Ezanı: 19.56

19.56 Yatsı Ezanı: 21.37

KADIN ŞAHSİ İHTİYACI İÇİN KOCASININ PARASINI RIZASI OLMADAN ALABİLİR Mİ?

İslâm dini, kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında, birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir. (el-Bakara, 2/233; en-Nisâ, 4/34; et-Talâk, 65/6) Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup, kadının zengin veya fakir olması, Müslüman veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez.

Ebû Süfyan’ın karısı Hind, Resûlullah’ın (s.a.s.) huzuruna gelerek, “Ey Allah’ın Resûlü! Ebû Süfyân cimri bir adamdır, ne bana ne de çocuklarına yeterli harcamada bulunuyor. O görmeden malından alabilir miyim?” diye sorduğunda Allah Resûlü (s.a.s.); “Maruf ölçüler içerisinde kendine ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin.” (Nesâî, Âdâbü’l-Kudât, 31 [5420]; bk. Buhârî, Büyûʽ, 95 [2211]; Müslim, Akzıye, 7-9 [1714]) buyurmuştur.

Diyanet'in Resmi Kararı: Buna göre koca, eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse, kadın onun malından ihtiyacı kadarını (makul ölçülerde) onun rızası ve haberi olmadan alabilir.