Malatya'da 8 Haziran Pazartesi günü sağlık sorunları nedeniyle nöbetçi eczane arayan vatandaşlar için güncel liste yayınlandı. Malatya Eczacı Odası'ndan alınan bilgilere göre; Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya bölgelerinde bu gece sabaha kadar (24 saat) hizmet verecek olan nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri netleşti.

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İşte acil şifalar dileyerek hazırladığımız, 8 Haziran Malatya nöbetçi eczaneler tam listesi:

BATTALGAZİ BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANELERİ

  • DAMLA ECZANESİ
    • Adres / Konum: Müjde Hastanesi Yanı - Battalgazi
    • Telefon: 0422 324 91 05
    • Çalışma Saati: 24 Saat Açık
  • NEZİH ECZANESİ
    • Adres / Konum: Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı - Battalgazi
    • Telefon: 0422 321 44 93
    • Çalışma Saati: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANELERİ

  • ÖNEN ECZANESİ
    • Adres / Konum: Büyükşehir Belediyesi Yanı, Sümer Camii Arkası, Malatya Merkez Geçici Ticaret Alanı - Yeşilyurt
    • Telefon: 0546 433 66 37
    • Çalışma Saati: 24 Saat Açık
  • YEŞİLYURT ECZANESİ
    • Adres / Konum: Eski Yeşilyurt / Çırmıktı Meydanı (Ziraat Bankası Yanı) - Yeşilyurt
    • Telefon: 0539 326 44 74
    • Çalışma Saati: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANESİ

  • ATALAN ECZANESİ
    • Adres / Konum: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı - Battalgazi / Malatya
    • Telefon: 0534 337 04 44
    • Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce telefon ile iletişime geçerek konum teyidi almanız, acil durumlarda zaman kaybetmenizi önleyecektir. Tüm eczaneler yarın sabah mesai saati başlayana kadar kesintisiz hizmet verecektir.

Muhabir: Tahir Özçelik