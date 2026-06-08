Malatya'da 8 Haziran Pazartesi günü sağlık sorunları nedeniyle nöbetçi eczane arayan vatandaşlar için güncel liste yayınlandı. Malatya Eczacı Odası'ndan alınan bilgilere göre; Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya bölgelerinde bu gece sabaha kadar (24 saat) hizmet verecek olan nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri netleşti.

İşte acil şifalar dileyerek hazırladığımız, 8 Haziran Malatya nöbetçi eczaneler tam listesi:

BATTALGAZİ BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANELERİ

DAMLA ECZANESİ Adres / Konum: Müjde Hastanesi Yanı - Battalgazi Telefon: 0422 324 91 05 Çalışma Saati: 24 Saat Açık

NEZİH ECZANESİ Adres / Konum: Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı - Battalgazi Telefon: 0422 321 44 93 Çalışma Saati: 24 Saat Açık



YEŞİLYURT BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANELERİ

ÖNEN ECZANESİ Adres / Konum: Büyükşehir Belediyesi Yanı, Sümer Camii Arkası, Malatya Merkez Geçici Ticaret Alanı - Yeşilyurt Telefon: 0546 433 66 37 Çalışma Saati: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT ECZANESİ Adres / Konum: Eski Yeşilyurt / Çırmıktı Meydanı (Ziraat Bankası Yanı) - Yeşilyurt Telefon: 0539 326 44 74 Çalışma Saati: 24 Saat Açık



ESKİ MALATYA BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANESİ

ATALAN ECZANESİ Adres / Konum: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı - Battalgazi / Malatya Telefon: 0534 337 04 44 Çalışma Saati: 24 Saat Açık



Nöbetçi eczanelere gitmeden önce telefon ile iletişime geçerek konum teyidi almanız, acil durumlarda zaman kaybetmenizi önleyecektir. Tüm eczaneler yarın sabah mesai saati başlayana kadar kesintisiz hizmet verecektir.