İşte Yeşilyurt'ta geceyi hareketlendiren o olayın tüm detayları...

ÖFKELERİ DİNMEDİ GECE YARISI BASKIN YAPTILAR

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Site Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Aralarındaki husumet dinmeyen taraflar, akşam saatlerinde yeniden karşı karşıya geldi. Öfkeli ve kalabalık grup, gündüz tartıştıkları şahısların bulunduğu evi tespit ederek adrese baskın düzenledi.

SOPA VE BIÇAKLAR HAVADA UÇUŞTU 3 YARALI

Ev sakinlerinin de karşılık vermesi üzerine tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, tokat, sopa ve bıçakların kullanıldığı acımasız bir kavgaya dönüştü. Sokaktaki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği kavgada kan aktı.

Olay Yeri Bilançosu:

Evi basan gruptan 1 kişi aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Evde bulunan 2 kardeş ise darp neticesinde vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kavgaya müdahale eden sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastanelere sevk etti.

Bıçakla yaralanan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

kaldırıldı. Darp edilen iki kardeş ise tedavi edilmek üzere Battalgazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanelerden alınan son bilgilere göre, tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yeni bir kavga ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karışan tüm şahısların kimlik tespiti ve olayın tam olarak hangi nedenden kaynaklandığının aydınlatılması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı