Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre Malatya’da bugün parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise kent genelinde bulutluluğun zaman zaman artacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Malatya’nın batı ve güney ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği açıklandı. Yağış anlarında bazı bölgelerde kısa süreli dolu yağışının da etkili olabileceği belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgârın ise genel olarak güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği, yağış sırasında zaman zaman kuvvetini artırabileceği ifade edildi.

Öte yandan Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi riskinin sürdüğü bildirildi. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 23 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 20 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 20 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 24 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 21 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 25 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 22 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 25 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.