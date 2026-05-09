Nesine 3. Lig play-off yarı finalinde Yeşilyurtspor’un finale yükselmesi Malatya’da büyük coşkuya neden oldu. Karşılaşmayı 100. Yıl Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekrandan takip eden yüzlerce taraftar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Uzatma dakikalarında gelen galibiyet golünün ardından alanda büyük coşku yaşanırken, taraftarlar meşaleler yakıp marşlar söyledi. Ellerinde bayraklarla kutlama yapan futbolseverler, uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Kutlamalara Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de katıldı. Taraftarlarla birlikte halay çeken Başkan Er, Yeşilyurtspor’un başarısını vatandaşlarla birlikte kutladı. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda araç konvoyları oluşturuldu.