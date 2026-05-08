Nesine 3. Lig play-off yarı final rövanş mücadelesinde Malatya Yeşilyurtspor, Erciyes 38 FK karşısında Kayseri’de kritik bir sınava çıktı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Yeşilyurtspor’dan Muhteşem Dönüş 3 4! Bu Çocuklar Malatya Için Kazandı (4) Malatyahaber

Dünyada sadece Malatya’da yetişiyor! O bitkiyi koparana 700 bin TL ceza!
Dünyada sadece Malatya’da yetişiyor! O bitkiyi koparana 700 bin TL ceza!
İçeriği Görüntüle

Mücadelede Malatya Yeşilyurtspor ilk yarıda üstün bir performans sergileyerek 3-1’lik avantaj yakaladı. Ancak ikinci yarıda ev sahibi Erciyes 38 FK oyuna ortak oldu ve skoru 3-3’e getirerek mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Yeşilyurtspor’dan Muhteşem Dönüş 3 4! Bu Çocuklar Malatya Için Kazandı (1) Malatyahaber

Uzatma dakikalarında iki takım da final bileti için büyük bir mücadele ortaya koyarken, Malatya temsilcisi bulduğu kritik golle yeniden öne geçti.

Uzatmalarda gelen golle sahadan 4-3 galip ayrılan Malatya Yeşilyurtspor, zorlu deplasmandan zaferle çıkarak finale yükseldi.

Yeşilyurtspor’dan Muhteşem Dönüş 3 4! Bu Çocuklar Malatya Için Kazandı (5) Malatyahaber

Bu sonuçla Malatya temsilcisi, 2. Lig yolunda finalde Çorluspor ile karşı karşıya gelecek.

Muhabir: Mutlu Sarıgül