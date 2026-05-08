Nesine 3. Lig play-off yarı final rövanş mücadelesinde Malatya Yeşilyurtspor, Erciyes 38 FK karşısında Kayseri’de kritik bir sınava çıktı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Mücadelede Malatya Yeşilyurtspor ilk yarıda üstün bir performans sergileyerek 3-1’lik avantaj yakaladı. Ancak ikinci yarıda ev sahibi Erciyes 38 FK oyuna ortak oldu ve skoru 3-3’e getirerek mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Uzatma dakikalarında iki takım da final bileti için büyük bir mücadele ortaya koyarken, Malatya temsilcisi bulduğu kritik golle yeniden öne geçti.

Uzatmalarda gelen golle sahadan 4-3 galip ayrılan Malatya Yeşilyurtspor, zorlu deplasmandan zaferle çıkarak finale yükseldi.

Bu sonuçla Malatya temsilcisi, 2. Lig yolunda finalde Çorluspor ile karşı karşıya gelecek.