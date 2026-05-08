2025 yılı güncel nüfus verilerine göre Türkiye’nin nüfus haritası netleşti. 755 bini aşan nüfusuyla bölgenin parlayan yıldızı Malatya, Türkiye genelindeki devler liginde 29. sıradaki yerini koruyor.

MALATYA’NIN NÜFUS YAPISI

Açıklanan son verilere göre Malatya nüfusunun 378.686’sını erkekler, 377.168’ini ise kadınlar oluşturuyor. Nüfus yüzdesi bakımından Türkiye’nin yüzde 0,88’ini temsil eden Malatya, listede Trabzon ve Ordu gibi Karadeniz’in büyük şehirlerini takip ederken; Afyonkarahisar, Erzurum ve Sivas gibi köklü illeri ise geride bırakmış durumda. Bölgesel bazda bakıldığında ise Malatya, Van’dan sonra Doğu Anadolu'nun en kalabalık ikinci merkezi olma unvanını sürdürüyor.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,30'unun yaşadığı İstanbul liderliğini korurken, Malatya gibi orta ölçekli büyükşehirlerin dengeli nüfus dağılımı ülkenin sosyo-ekonomik yapısı için kritik önem taşıyor. Özellikle yerel yönetimlerin ve yatırımcıların bu nüfus verilerini baz alarak geliştireceği projeler, Malatya'nın listede önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara tırmanmasını sağlayabilir.

İLLERE GÖRE GÜNCEL NÜFUS SIRALAMASI (2025)

İstanbul: 15.754.053

Ankara: 5.910.320

İzmir: 4.504.185

Bursa: 3.263.011

Antalya: 2.777.677

Konya: 2.343.409

Adana: 2.283.609

Şanlıurfa: 2.265.800

Gaziantep: 2.222.415

Kocaeli: 2.161.171

Mersin: 1.956.428

Diyarbakır: 1.852.356

Hatay: 1.577.531

Manisa: 1.477.756

Kayseri: 1.458.991

Samsun: 1.392.403

Balıkesir: 1.284.517

Tekirdağ: 1.208.441

Aydın: 1.172.107



Kahramanmaraş: 1.146.278

Sakarya: 1.123.693

Van: 1.112.013

Muğla: 1.099.547

Denizli: 1.060.975

Eskişehir: 927.956

Mardin: 903.576

Trabzon: 823.323

Ordu: 768.087

Malatya: 755.854

Afyonkarahisar: 751.808

Erzurum: 736.877

Batman: 662.626

Sivas: 631.401

Adıyaman: 617.821

Tokat: 614.141

Elazığ: 605.678

Zonguldak: 585.203

Çanakkale: 573.976

Şırnak: 573.666

Kütahya: 570.478

Osmaniye: 564.123

Çorum: 519.590

Ağrı: 491.489

Giresun: 455.074



Isparta: 445.303

Aksaray: 441.136

Edirne: 422.438

Düzce: 415.622

Yozgat: 413.208

Muş: 389.127

Kastamonu: 379.934

Kırklareli: 379.595

Niğde: 374.492

Uşak: 374.405

Bitlis: 360.423

Rize: 346.947

Amasya: 342.242

Siirt: 332.369

Bolu: 327.173

Nevşehir: 320.150

Yalova: 311.635

Kırıkkale: 282.830

Bingöl: 282.299

Hakkari: 279.681

Burdur: 277.226

Kars: 268.991

Karaman: 262.355

Karabük: 249.614

Kırşehir: 242.777

Erzincan: 239.625

Bilecik: 228.995

Sinop: 225.848

Bartın: 206.663

Iğdır: 205.071

Çankırı: 200.549

Artvin: 167.531

Kilis: 157.363

Gümüşhane: 138.807

Ardahan: 90.392

Tunceli: 85.083

Bayburt: 82.836