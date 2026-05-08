2025 yılı güncel nüfus verilerine göre Türkiye’nin nüfus haritası netleşti. 755 bini aşan nüfusuyla bölgenin parlayan yıldızı Malatya, Türkiye genelindeki devler liginde 29. sıradaki yerini koruyor.
MALATYA’NIN NÜFUS YAPISI
Açıklanan son verilere göre Malatya nüfusunun 378.686’sını erkekler, 377.168’ini ise kadınlar oluşturuyor. Nüfus yüzdesi bakımından Türkiye’nin yüzde 0,88’ini temsil eden Malatya, listede Trabzon ve Ordu gibi Karadeniz’in büyük şehirlerini takip ederken; Afyonkarahisar, Erzurum ve Sivas gibi köklü illeri ise geride bırakmış durumda. Bölgesel bazda bakıldığında ise Malatya, Van’dan sonra Doğu Anadolu'nun en kalabalık ikinci merkezi olma unvanını sürdürüyor.
Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,30'unun yaşadığı İstanbul liderliğini korurken, Malatya gibi orta ölçekli büyükşehirlerin dengeli nüfus dağılımı ülkenin sosyo-ekonomik yapısı için kritik önem taşıyor. Özellikle yerel yönetimlerin ve yatırımcıların bu nüfus verilerini baz alarak geliştireceği projeler, Malatya'nın listede önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara tırmanmasını sağlayabilir.
İLLERE GÖRE GÜNCEL NÜFUS SIRALAMASI (2025)
İstanbul: 15.754.053
Ankara: 5.910.320
İzmir: 4.504.185
Bursa: 3.263.011
Antalya: 2.777.677
Konya: 2.343.409
Adana: 2.283.609
Şanlıurfa: 2.265.800
Gaziantep: 2.222.415
Kocaeli: 2.161.171
Mersin: 1.956.428
Diyarbakır: 1.852.356
Hatay: 1.577.531
Manisa: 1.477.756
Kayseri: 1.458.991
Samsun: 1.392.403
Balıkesir: 1.284.517
Tekirdağ: 1.208.441
Aydın: 1.172.107
Kahramanmaraş: 1.146.278
Sakarya: 1.123.693
Van: 1.112.013
Muğla: 1.099.547
Denizli: 1.060.975
Eskişehir: 927.956
Mardin: 903.576
Trabzon: 823.323
Ordu: 768.087
Malatya: 755.854
Afyonkarahisar: 751.808
Erzurum: 736.877
Batman: 662.626
Sivas: 631.401
Adıyaman: 617.821
Tokat: 614.141
Elazığ: 605.678
Zonguldak: 585.203
Çanakkale: 573.976
Şırnak: 573.666
Kütahya: 570.478
Osmaniye: 564.123
Çorum: 519.590
Ağrı: 491.489
Giresun: 455.074
Isparta: 445.303
Aksaray: 441.136
Edirne: 422.438
Düzce: 415.622
Yozgat: 413.208
Muş: 389.127
Kastamonu: 379.934
Kırklareli: 379.595
Niğde: 374.492
Uşak: 374.405
Bitlis: 360.423
Rize: 346.947
Amasya: 342.242
Siirt: 332.369
Bolu: 327.173
Nevşehir: 320.150
Yalova: 311.635
Kırıkkale: 282.830
Bingöl: 282.299
Hakkari: 279.681
Burdur: 277.226
Kars: 268.991
Karaman: 262.355
Karabük: 249.614
Kırşehir: 242.777
Erzincan: 239.625
Bilecik: 228.995
Sinop: 225.848
Bartın: 206.663
Iğdır: 205.071
Çankırı: 200.549
Artvin: 167.531
Kilis: 157.363
Gümüşhane: 138.807
Ardahan: 90.392
Tunceli: 85.083
Bayburt: 82.836