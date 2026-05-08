Yaz mevsiminin gelmesi, cilt sağlığını korumak isteyenleri çeşitli arayışlara yöneltiyor. Artan sıcaklıklar ve güneşin etkisini iyice göstermesiyle piyasaya sürülen onaysız güneş koruyucular, geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına da kapı aralıyor. Uzmanlar, hekim onayı bulunmadan rastgele satın alınan ürünlerin ciltte yarattığı tahribatın boyutlarını gözler önüne serdi. İşte yazın güneş kremi almadan önce bilinmesi gerekenler...

ECZANE DIŞI SATIŞLARA BÜYÜK DİKKAT

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, dermokozmetik ürünlerin seçimi konusunda yurttaşları uyararak yetkili satış noktalarının önemine işaret etti. Hekim tavsiyesi taşıyan ve güvenilirliği kanıtlanmış ürünlerin yalnızca eczanelerden temin edilmesi gerektiğini vurgulayan uzman isim, piyasayı saran sahte içeriklerin cilt hastalıklarında ciddi bir tırmanışa neden olduğunu aktardı.

Koruyucu kullanılmamasının erken yaşlanma ve lekelenme gibi sonuçlar doğurduğunu belirten Prof. Dr. Özkol, "Yaza girdiğimiz bu süreçte, özellikle güneşin dik geldiği saatler olan 10.00 ile 15.00 arasında mümkünse doğrudan güneş altında kalmayalım ancak kalınacaksa da mutlaka güneş kremi kullanalım. Geçen yıl aktarlardan veya internetten alınan, doktor önerisi olmayan kozmetik ürünler nedeniyle ciddi sorunlar yaşadık. Hatta bazı hastalarımızı yoğun bakımda tedavi etmek zorunda kaldık. Halen bu hastaların cilt lekelerini tedavi etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

YÜKSEK FAKTÖR ALGISI VE UCUZ ÜRÜN TUZAĞI

Güneşin zararlı etkilerini engellemek amacıyla atılan yanlış adımların tedavisi zor sonuçlar doğurduğu biliniyor. Dijital platformlardan yapılan bilinçsiz alışverişlerin yarattığı risk tablosunu değerlendiren uzmanlar, düşük maliyetli ürün arayışının tehlikelerine dikkati çekiyor.

Bu noktada sürecin tıbbi boyutunu değerlendiren hekim, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ürünleri eczaneden alalım ve doktorun önerdiği kremleri kullanalım. Aktardan veya internetten alınan ürünleri kullanıp cildimizi riske atmayalım. SPF (güneş koruma faktörü) 30 ve üzeri ürünler yeterli koruma sağlar. Bu nedenle 90 ya da 100 faktör gibi çok yüksek değerlerin peşine düşmeye gerek yok. Güneş kremi seçerken cilt tipine uygun ürünler tercih edilmeli ve bu konuda dermatoloğun önerileri dikkate alınmalıdır. Daha ucuz bir ürün tercih etmeye çalışırken çok daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Şu an 2-3 hastamız, izotretinoin ve asitretin gibi güçlü ilaçlar kullanmak zorunda kaldı."

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ VE GERİ DÖNÜLMEZ LEKELER

Hatalı uygulamaların vücut üzerindeki kalıcı zararlarına değinen dermatologlar, profesyonel destek almadan başlanan leke tedavilerinin mevcut durumu daha da kötüleştirdiğini bildiriyor. Güzellik ve kişisel bakım akımlarının etkisiyle artan tüketim çılgınlığı, denetimsiz ürünlerin yayılmasına zemin hazırlıyor.

Bilinçsizce başvurulan yöntemlerin yarattığı tahribatı anlatan uzman hekim, "Küçük bir leke probleminden kurtulmaya çalışırken, tüm vücuda yayılan ciddi lekelerle mücadele etmek durumunda kalabiliyoruz. Doktorunuzun önermediği ürünü kullanmayın. Komşudan, aktardan ya da internetten alınan kremlerden uzak duralım. Cilt, bizim en değerli giysimizdir. Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle cilt bakım ürünlerine olan talep oldukça arttı." şeklinde konuştu.