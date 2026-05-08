Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahraman gazilerinden Arif Güney, memleketi Bartın'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Arif Güney için Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hoca köyünde tören düzenlendi. Gazinin naaşı, düzenlenen askeri törenin ardından omuzlarda taşınarak cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gazi için dualar edildi. Törenin ardından Arif Güney'in cenazesi, gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA