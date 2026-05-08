ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla hazırlanan UAP (Tanımlanamayan Anormal Olaylar) arşivi, dijital platformlar üzerinden halkın erişimine sunuldu. Apollo görevlerinden askeri istihbarat raporlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan belgeler, daha önce kamuoyuna yansımamış fotoğraf ve video kayıtlarını içeriyor.

APOLLO GÖREVLERİNDE DİKKAT ÇEKEN TELSİZ KAYITLARI

Yayımlanan belgeler arasında en dikkat çeken bölümü Apollo 12 ve Apollo 17 Ay görevleri oluşturuyor. Ay yüzeyinden çekilen fotoğraflarda gökyüzünde kümelenmiş parlak noktalar saptanırken, astronotlar ile komuta merkezi arasındaki diyaloglar ilk kez gün yüzüne çıktı.

Kayıtlarda astronotların, manevra sırasında yanlarından geçen "parlak parçacıkları" tarif ettikleri görülüyor. Bir astronotun gördüğü manzarayı "4 Temmuz kutlamaları gibi" şeklinde nitelendirmesi ve cisimleri "girintili çıkıntılı", "köşeli" ve "takla atan" yapılar olarak tanımlaması, teknik raporların merkezine oturdu.

FBI KAYITLARI VE ASKERİ RAPORLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Arşivin bir diğer ayağını ise 1999 yılbaşı gecesine ait FBI kayıtları oluşturuyor. Belgelerde Amerikan uçaklarıyla aynı kadraja giren ancak kimliği belirlenemeyen hava cisimlerine ait görseller paylaşıldı. Özellikle "MISREP" kodlu raporda bir personelin 20 saniye boyunca batıdan kuzeydoğuya çok hızlı ilerleyen ve aniden gözden kaybolan parlak nesneleri takip ettiği yer alıyor.

TRUMP'TAN OBAMA'YA "GİZLİ BİLGİ" SUÇLAMASI

Sürecin siyasi boyutu da belgelerle birlikte yeniden hareketlendi. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda eski Başkan Barack Obama’yı, katıldığı bir yayında uzaylıların varlığına dair imalarda bulunarak "gizli bilgi paylaşmakla" suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada hükümetin elindeki tüm açıklanamayan olay dosyalarının gizliliğinin kaldırılması talimatını verdiğini hatırlattı.

ŞEFFAFLIK SÜRECİNDE SIRA DIŞI ADIMLAR

Savunma Bakanı Pete Hegseth, atılan bu adımın "eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık" olduğunu belirtirken, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard daha fazla belgenin yayımlanmaya devam edeceğini duyurdu. FBI Direktörü Kash Patel ve NASA Yöneticisi Jared Isaacman ise kurumların elindeki verileri paylaşma konusundaki kararlılığını yineledi.