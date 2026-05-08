TFF 3. Lig play-off rövanş mücadelesinde Malatya temsilcisi, deplasmanda Erciyes 38 FK karşısında maça fırtına gibi başladı. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-siyahlılar ilk yarıda skoru 3-1’e taşıyarak büyük avantaj yakaladı.
İkinci yarıda ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alarak baskısını artırdı. Kayseri temsilcisi peş peşe bulduğu gollerle skoru eşitleyince maçta tansiyon yükseldi.
Dakikalar 65’i gösterdiğinde Serdar Yiğit’in attığı gol sonrası skor 3-3’e gelirken tribünlerde Malatyalı taraftarlar ile Kayserili taraftarlar arasında gerginlik çıktı. Olayların büyümesi üzerine hakem Alpaslan Şen karşılaşmayı durdurdu.
Yaklaşık 10 dakika duran mücadele, güvenlik önlemlerinin artırılması ve kaptanların uyarılması sonrası yeniden başladı.