Malatya Yeşilyurtspor’un Erciyes 38 FK karşısında uzatmalarda aldığı 4-3’lük galibiyet, sadece bir futbol zaferi değil, aynı zamanda Malatya için derin bir duygusal karşılık oldu. 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır yıkım yaşayan şehirde, bu başarı yılların acısına karışan bir sevinç olarak değerlendirildi.

UZATMA DAKİKALARINDA GELEN KRİTİK GOL MALATYA TEMSİLCİSİNİ FİNALE TAŞIDI

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadelede Malatya Yeşilyurtspor, ilk yarıda 3-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maç 3-3’e geldi. Ancak uzatma dakikalarında gelen kritik gol, Malatya temsilcisini finale taşıdı.

Maçın ardından sosyal medyada en çok paylaşılan ifadelerden biri ise duygusal bir çağrı oldu: “En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz.” Bu sözler, deprem sonrası büyük acılar yaşayan Malatya halkının yıllardır süren mücadelesini ve sabrını simgeledi.

“ŞAMPİYON YÜKLENİYOR”

Sosyal medyada paylaşılan bazı yorumlar şöyle:

“En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz!”

“Çok üzüldük, çok yorulduk, en çok bizim hakkımız.”

“Size çok güveniyoruz, ayağınıza sağlık, çok çok iyi mücadele ettiniz. Güzel oyun, güzel futbol, bu şehri umutlandırdınız. Ayağa kaldırın, tekrardan eski günlere dönelim ve bir futbol şehri olduğumuzu gösterelim.”

“Şampiyon yükleniyor.”