Nesine 3. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Malatya Yeşilyurtspor, Kayseri’de Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü’ne konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadelede temsilci ekip, etkili futboluyla ilk yarıda rakibine üstünlük kurarak soyunma odasına 3-1 önde girdi.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

İlk maçta Malatya’da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanırken, rövanş mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Yeni Malatya Stadyumu’ndaki ilk karşılaşmada yoğun yağışa ve trafik yoğunluğuna rağmen tribünleri dolduran Malatyalı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmamıştı. Final umutlarını Kayseri’ye taşıyan Yeşilyurtspor, rövanş maçına ise oldukça etkili başladı.

Trabzon Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alpaslan Şen’in yönettiği karşılaşmada Malatya temsilcisi hücum hattındaki başarılı performansıyla dikkat çekti. Ankara Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakem Seyfettin Ünal ile İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakem Selim Şenöz’ün yardımcı hakem olarak görev yaptığı mücadelede Yeşilyurtspor, ilk yarıda bulduğu 3 golle önemli bir avantaj elde etti. Ev sahibi Erciyes 38 FK ise ilk 45 dakikada 1 gol bulabildi.

Play-off sürecinde Mazıdağı Fosfatspor’u eleyerek ikinci tura yükselen Erciyes 38 FK, taraftarı önünde finale çıkmayı hedeflerken, Malatya temsilcisi ortaya koyduğu etkili oyunla final kapısını aralamaya yaklaştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında alınacak sonuç, 2. Lig yolunda finale yükselecek takımı belirleyecek. İlk yarıyı 3-1 üstün tamamlayan Malatya Yeşilyurtspor, tarihi bir başarı için avantajını korumaya çalışacak.