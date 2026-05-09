Moderatörlüğünü Malatya Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdür Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda bu hafta Malatya gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Malatya’da gündemi değerlendiren Bakış Açısı programında, bu hafta Küçük Sanayi Sitesinin tahliye ve yıkım çalışmaları tartışma konusu oldu. Programda konuşan Umut Bozkurtoğlu ve Mehmet Aydın, bazı STK ve oda başkanlarını sert sözlerle eleştirirken,

“Ağır hasarlı binalar boşaltılmalı, önce can güvenliği”

mesajı verdi.

“YETKİLİLERİN YANINDA BAŞKA, ESNAFIN YANINDA BAŞKA KONUŞUYORLAR”

BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu, Malatya’nın yeniden ayağa kalkabilmesi için şehirdeki dönüşüm sürecine destek verilmesi gerektiğini belirterek,

“Malatya’nın yeniden imarı açısından herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ticaret olmadan Malatya toparlanamaz ama vatandaşın da sorumluluk alması lazım. Bugün sanayide ağır hasarlı bir bina çöktü. Bu binaların artık boşaltılması gerekiyor. Devletin aldığı karar uygulanmalı. Esnafı temsil eden bazı yapılar esnafı sürekli gazlıyor. Yetkililerin yanında başka, esnafın yanında başka konuşuyorlar. Böyle bir anlayış olmaz”

şeklinde konuştu.

“CAN GÜVENLİĞİ HERŞEYDEN ÖNEMLİ”

MGTC Başkanı Mehmet Aydın ise küçük sanayi sitesindeki ağır hasarlı dükkân sayısının 935 olduğunu belirterek, Altay Kışlası bölgesinde yeni iş yerlerinin yapıldığını söyledi. Aydın,

“714 dükkân yapılıyor, ayrıca 195 dükkânın ihalesi verilmiş durumda. Bunun yanında yeni planlanan dükkânlar da var. Ama ağır hasarlı binalarda artık hizmet verilmesi mümkün değil. Bazı esnaflar geçici olarak farklı bölgelere yönlendiriliyor. Çünkü can güvenliği her şeyden önemli. Deprem bize önce canı düşünmemiz gerektiğini öğretti”

ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafını provoke eden bazı isimler olduğunu savunan Aydın,

“Birileri toplumu gereksiz şekilde geriyor. Ağır hasarlı binalar yıkılmadan yenisi yapılamaz. Şehir ancak bu şekilde ayağa kalkabilir”

dedi.

MGTC Başkanı Aydın, esnaf temsilcilerinin daha net tavır alması gerektiğini belirterek,

“Esnaf yürüyorsa, protesto ediyorsa bunun sorumluluğu oda başkanlarındadır. Devletle başka, esnafla başka konuşulmamalı. Esnafın sorununu çözmek için seçilenler bugün sahada yok. Eğer çözüm üretemiyorlarsa çıkıp net konuşmaları gerekiyor”

ifadelerine yer verdi.