Eğlenceli kişiliği, kendine has tarzı ve altına olan düşkünlüğüyle tanınan sevilen şarkıcı Kobra Murat hakkında sosyal medyada dolaşıma giren "öldü" iddiaları büyük bir panik yarattı. Ölüm haberlerinin kısa sürede geniş kitlelere ulaşması ve TT (Trend Topic) olması üzerine, ünlü ismin sevenleri ve takipçileri sağlık durumunu merak ederek arama motorlarına yöneldi. Çok geçmeden olayın içyüzü aydınlandı ve Kobra Murat cephesinden iddialara son noktayı koyan resmi bir açıklama geldi.

KOBRA MURAT ÖLDÜ MÜ? İDDİALARIN ASLI NE?

Sosyal medyada infial yaratan haberlerin altından ilginç ve bir o kadar da üzücü bir isim benzerliği çıktı. Manisa'da yaşayan ve çevresi tarafından "Kobra Murat" lakabıyla bilinen bir vatandaşın evinde ölü bulunması, haber sitelerine ve sosyal medyaya yanlış yansıdı. Vefat eden kişinin sevilen sanatçı Kobra Murat sanılması, kısa sürede internet üzerinde büyük bir bilgi kirliliğine ve asılsız ölüm söylentilerine yol açtı.

KOBRA MURAT'TAN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Hakkında çıkan asılsız haberlerin ardından telefonları susmayan ve sevenlerini endişelendiren ünlü isim, sessizliğini bozdu. Durumunun gayet iyi olduğunu belirten Kobra Murat, isim benzerliği nedeniyle yaşanan bu talihsiz olaya şu sözlerle açıklık getirdi:

"Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım."