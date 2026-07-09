Depremin ardından Malatya’yı yeniden ayağa kaldırmak için yürütülen hummalı çalışmalarda, kentin en büyük ve coğrafi açıdan en zorlu şantiyelerinden biri olan Battalgazi Çamurlu mevkii (Akoğuz 1. ve 2. Etap) tarihi günlerinden birine sahne oldu. Hak sahiplerinin aylardır büyük bir merakla beklediği anahtar teslim töreni, bugün saat 13.30 itibarıyla geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kamuoyunda bir süredir kulisleri hareketlendiren ve vatandaşların zihninde soru işaretlerine neden olan "Açıklanan takvime uyulacak mı, uyulmayacak mı?" tartışmaları, tören alanında kurulan koordinasyonla ve açıklanan devasa rakamlarla tamamen son buldu.

COĞRAFİ ZORLUKLARA KARŞI 1.5 YILLIK DEV MÜCADELE

Tören alanı olarak özellikle Çamurlu bölgesindeki bu dik ve sert dağlık lokasyonun seçildiğini vurgulayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, sıradan bürokratik açıklamaların dışına çıkarak sahada yürütülen mühendislik ve iş gücü mücadelesini çok konuşulacak bir tasvirle anlattı. 1.5 yıllık süreçte adeta imkansızın başarıldığını belirten Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Törenimiz için özellikle burayı seçtim. Güzel bir lokasyon. Nasıl dağları peynir gibi biçtiğimizi, nasıl mükemmel bir lokasyonda konutlar yaptığımızı, sosyal donatılarıyla, yeşilliğiyle, yollarıyla, biraz önce ifade edildiği gibi çok kolay bir iş değil bu açıkçası. Neredeyse bir buçuk yıl içerisinde burayı tamamladık ve bugün anahtarını teslim ediyoruz. Allah'a hamdolsun."

"TAKVİM TARTIŞMALARI SAHADA CEVABINI BULDU"

Vali Seddar Yavuz, törenlerin gösterişten uzak, tamamen vatandaş odaklı ve minimal yapılmasına özen gösterdiklerini ancak eş zamanlı olarak teslim edilen rakamların büyüklüğünün kentin ihya hızını ortaya koyduğunu belirtti. Kamuoyundaki spekülasyonlara değinen ve söz verilen takvimin tam vaktinde tutturulduğunu ilan eden Vali Yavuz, eş zamanlı olarak 4 bin 359 konut, 115 dükkan iş yeri ve 1 caminin birden teslim edildiği müjdesini vererek alandaki kalabalığa şöyle hitap etti:

"Sayın Bakanım, Sayın milletvekilim, Sayın AK Parti İl Başkanımız, değerli Genel Sekreterimiz, Battalgazi Belediye Başkanımız, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli Malatyalı hemşehrilerim, kıymetli hak sahipleri, sevincimizi tarif etmek mümkün değil. Gerçekten o kadar mutluyuz ki, o kadar huzurluyuz ki, ilk yer seçerken buradaki işlerin bir an önce hızlanması, bir an önce yapılması, hemşehrilerimizin sıcak yuvalarına kavuşması hepimizin en büyük arzusu ve hayali.

Allah'a hamdolsun ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, bakanlarımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Valimizin her bir ferdi, Malatyalı hemşehrilerimiz, açıkçası hep beraber bugünleri inşa ettik ve bugünlere Allah'a hamdolsun ki ulaştık. Şunu söylemek isterim ki, aziz milletimiz tarih boyunca birliği, beraberliği, dayanışma ruhunu en yükseğe çıkarmış, mazlumların hep umudu olmuş, gözyaşı silmiş, büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Ve sadece kendi vatandaşlarımız için değil, nerede bir mazlum mağdur varsa onların dertleriyle dertlenen, acılarını kendi acısı gibi bilen, mübarek bir milletin, bir medeniyetin evladı olmak hepimiz için ayrı bir onur ve gurur.

Yine bu aziz milletin inşa ettiği, kurduğu devletlerde hep bu şefkat ve kudret dengesini en güzel şekilde vatandaşlarına ve dünyaya yansıtan ve buna layık olan bir mübarek devlet. Bugün de açıkçası böylesi güzel bir mekanda hemşehrilerimizin sevinçlerine ortak olmak üzere istedik ki bir araya gelelim.

Mümkün olduğu kadar biliyorsunuz anahtar teslim törenlerini minimal yapmaya gayret ediyoruz. Ama bugün sadece A Ovası'nı teslim etmiyoruz tabii ki bildiğiniz gibi. Daha önce size bir takvim açıklamıştım. Kamuoyunda bu takvime uyulacak mı, uyulmayacak mı tartışmaları da bir arada vardı. Ama söz verdiğimiz gibi bugün 4.359 konut, 115 dükkan işyeri ve bir camimizi teslim ediyoruz. Eş anlı olarak."

ANKARA'DAN ŞANTİYEYE DEV DAYANIŞMA

Milletin varlığının ve devletin gücünün her şeyin üstünde olduğunu söyleyen Vali Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Malatya için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Kentin yatırımlarını her kademede titizlikle takip eden tüm paydaşlara teşekkürlerini sunan Vali Yavuz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Milletimiz var olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde biz milletimizin hizmetinde olmaya, devletimizin emrinde olmaya hep beraber devam edeceğiz.

Ben özellikle şehrimizin hizmet ve yatırımlarında her daim Ankara dahil olmak üzere hizmet ve yatırımlarını takip eden çok kıymetli milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve gerçekten büyük bir fedakarlıkla çalışan benim meslektaşım mülki idare amirlerine, il müdürlerimize, her seviyedeki işçisinden memuruna ve özellikle siz değerli Malatyalı hemşehrilerime bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.

Huzurla, mutlulukla inşallah cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle huzurlu yuvalarınız olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah her daim yüzümüzdeki tebessümü eksik etmesin. Hepinizi hürmetle, saygıla selamlıyorum. Hayırlı olsun."

Vali Seddar Yavuz, kentin geleceğine ve 1.5 yıllık coğrafi mücadeleye ışık tutan bu çarpıcı açıklamalarının ardından resmi programın tamamlanmasıyla birlikte, Çamurlu şantiyesinde heyecanla bekleyen yüzlerce depremzede aile için o büyük an geldi ve ilk anahtarlar bizzat Vali Yavuz tarafından sahiplerine takdim edildi. Vali Yavuz, Malatyalıların sıcak yuva sevincine alanda ortak olarak teslimat sürecini yerinde koordine etti.