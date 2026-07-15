Malatya'da kredi çekecekleri ilgilendiren haber geldi. Sadece düzenli bir kazanç göstermek, günümüzde onay almak için yeterli şartı sağlamıyor. Bankacılık sektörü, başvuruları değerlendirirken geçmiş ödeme reflekslerinden yasal kayıtlara kadar geniş bir yelpazeyi inceliyor. Malatya'daki banka müşterilerinin taleplerinin reddedilmesine neden olan beş kritik faktör bulunuyor.

Kredi Sicilini Korumak İçin Atılacak Adımlar

Son dönemde ekonomik zorluklar nedeniyle pek çok kişi bankaların tekliflerini yakında takip ediyor. Değerlendirme sürecinin ilk adımı Findeks kredi notu sorgulamasıyla başlıyor. Puanı 1100'ün altında seyreden kişiler, bankalar tarafından yüksek riskli müşteri olarak kabul ediliyor. Ayrıca, kişinin beyan ettiği geliri resmi belgelerle ispatlaması zorunlu. Düzenli maaş yazısı, serbest meslek belgeleri veya kira kontratı olmayan kişilere finansman sağlanmıyor. İstihdam geçmişindeki boşluklar da ret gerekçesi olabiliyor. Sık iş değiştirenler veya çalışma süresi çok kısa olanlar güven testini geçemiyor.

Asgari Ödeme Sarmalı ve Kısıtlamalar

Kredi kartı kullanım alışkanlıkları sicili doğrudan etkiliyor. Toplam borcu kapatmak yerine devamlı olarak asgari ödeme tutarını yatırmak, faiz borcunun katlanarak büyümesine yol açıyor.

İcra Takibi ve Bankalarla Uzlaşma Yolları

Geçmiş dönem borçları nedeniyle yasal işlem gören vatandaşların kredi kanalları tamamen kapanıyor. Malatya'da üzerinde aktif icra veya haciz kararı bulunan bir kişinin bankalardan yeni bir kaynak sağlaması mümkün değil. Finansal danışmanlar, ödeme zorluğu çekildiğinde sürecin yasal takibe gitmesini beklemeden harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor. Bankaların sunduğu borç yapılandırma imkanlarını kullanmak, finansal sicilin kalıcı hasar almasını engelliyor.