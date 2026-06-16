Doğanşehir’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Türkçe Öğretmeni Mustafa Akbaş’ın vefatı, öğrencileri, meslektaşları ve eğitim camiasını derin üzüntüye boğdu.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yalçın Koreş Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mustafa Akbaş’ın ölümü, eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Edinilen bilgilere göre, evli ve bir erkek çocuk babası olan 43 yaşındaki Mustafa Akbaş’ın, yaklaşık 3 yıl önce vefat eden kız kardeşinin Doğanşehir’deki mezarını ziyaret etmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Akbaş’ın annesi ve babasının Doğanşehir’de yaşadığı ifade edildi.

Acı haberin duyulmasının ardından öğrencileri, meslektaşları ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de taziye mesajı yayımladı.

MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NDEN TAZİYE MESAJI

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır yaptığı açıklamada,

“Malatya eğitim ailemizin kıymetli üyesi olan Yalçın Koreş Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Mustafa Akbaş’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, öğrencilerine ve tüm mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı dileriz. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin”

ifadelerine yer verdi.

Görev yaptığı okulda sevilen ve öğrencileri tarafından takdir edilen bir eğitimci olarak bilinen Mustafa Akbaş’ın vefatı, başta eğitim camiası olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Akbaş’ın cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verileceği öğrenildi.

DOĞANŞEHİR ÇIĞLIK’TA KAZA YAPMIŞTI

Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Çığlık mevkiinde meydana gelen kazada, Akbaş yönetimindeki 44 AFG 577 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki araziye savruldu. Hurdaya dönen araçta bulunan Akbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.