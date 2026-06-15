Peki, Oktay Kaynarca yeni dizi adı ne, Hamal dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Televizyon dünyasının başarılı ismi Oktay Kaynarca, "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın ardından setlere dönmek için gün sayıyor. Son günlerde ATV ekranlarında izleyicinin karşısına "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının sunucusu olarak çıkan başarılı isim, asıl büyük sürprizi yeni projesiyle yaptı. Ünlü oyuncunun hayranları arama motorlarında Oktay Kaynarca yeni dizi ve Hamal dizisi konusu gibi sorguları hızlandırdı. Daha önce medya kulislerinde "Kafkas" adıyla dolaşan ancak son olarak "Hamal" ismiyle resmiyet kazanan bu yapım, daha ekrana gelmeden televizyon eleştirmenlerinin dikkatini çekti. Özellikle dizinin senaryo ekibi ve yönetmeni hakkındaki ilk güçlü ipuçları, yeni sezona dair beklentileri iyice zirveye taşıdı.

OKTAY KAYNARCA'NIN YENİ DİZİSİ HAMAL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK VE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Televizyon dünyasına düşen son kulis bilgilerine göre, Oktay Kaynarca'nın büyük bir titizlikle hazırladığı Hamal dizisi yine ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı detaylara bakılırsa, iddialı yapımın yönetmen koltuğunu başarılı isim Mustafa Şevki Doğan devraldı. Merakla beklenen hikayenin arkasındaki güçlü kalemler ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban olarak açıklandı. Şu an için yapım ekibi oyuncu seçimi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Herhangi bir yayın değişikliği olmadığı takdirde, izleyiciler merakla beklenen bu yeni projeyi Eylül ayından itibaren televizyon ekranlarında izlemeye başlayacak. Yeni sezonda reyting yarışına iddialı girmesi beklenen dizi, şimdiden büyük bir heyecan yarattı.

OKTAY KAYNARCA HAMAL DİZİSİNDE HANGİ ROLÜ ÜSTLENECEK?

Usta oyuncu, uzun televizyon kariyeri boyunca sayısız unutulmaz karaktere hayat verdi. Yeni projesinde ise izleyicileri çok daha farklı bir sürpriz bekliyor. Oktay Kaynarca, Hamal dizisinde sadece başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçmiyor, aynı zamanda yapımın arka planında yapımcı şapkasıyla da büyük bir sorumluluk alıyor. Kendi hazırladığı proje üzerinde gece gündüz çalışan oyuncu, dizinin her detayıyla bizzat ilgileniyor. Geçmiş yıllarda Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli ve Adanalı dizisinde Yavuz karakterleriyle Türk televizyon tarihine geçen usta isim, yeni dizisiyle de çok konuşulacak. Oyunculuk geçmişinde Yeditepe İstanbul, Aynalı Tahir, Kuzey Rüzgarı, Yahşi Cazibe, Sakarya Fırat, Ustura Kemal, İnadına Yaşamak ve Kardeş Payı gibi pek çok değerli projeye imza atan Kaynarca, Eylül ayında hayranlarını bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.