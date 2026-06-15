Uzun bir süredir aile içi maddi ve manevi sorunlarla mücadele eden, bu nedenle oldukça zor günler geçiren ünlü şarkıcı Özcan Deniz, sonunda sessizliğini bozdu. Ağabeyi Ercan Deniz ile mahkemelik olan başarılı sanatçı, hakkını yasal yollarla arayacağını duyurdu. Kendi finansmanıyla edindiği mülklerin, ürettiği filmlerin ve şarkıların rızası dışında elden çıkarıldığını belirten Deniz, çocuğunun rızkının tehlikeye atıldığını vurguladı. Kardeşlik bağlarının onarılamaz şekilde koptuğunu işaret eden bu sitem dolu açıklamalar, büyük yankı uyandırdı.

AĞIR BİR BEDEL ÖDEDİM VE DOLANDIRILDIM

Yıllarca ailesine sonsuz bir güven duyduğunu ancak karşılığında büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirten başarılı sanatçı, hissettiklerini şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

“Ben maddi manevi çok ağır bir bedel ödedim. 35 yıllık bir bedel bu. Kısmen benim hatamdı. Güvendim, ailem diye bütün her şeyimi önlerine serdim ama maalesef ağır bir şekilde dolandırıldım. Ve son kertede yakamdan düşsünler diye çok ağır bir bedel ödedim. Fakat bu bedeli hakları zannetmeye başladılar. Hatta 'Eksik verdin fazlasını ver' demeye başladılar. Dur noktaları olmayan, kontrolsüz bir şebeke var karşımda...”

REZİL OLMASINLAR DİYE ELİMDEKİ HER ŞEYİ VERDİM

Birikimlerinin büyük bir kısmını ağabeyinin ve ailesinin borçlarını kapatmak için harcadığına dikkat çeken ünlü isim, karşılaştığı tabloyu anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Kendilerini öyle küçük düşürdüler ki, yeryüzünde hiçbir kardeşin hiçbir kardeşe yapmayacağı, hiçbir ailenin hiçbir evladına yapmayacağı öyle hareketler sergilediler ki, daha fazla rezil olmasınlar diye elimde avucumda ne biriktirdiysem her şeyi verdim. Ama çoğunu da yemiş bitirmişler. Bir o kadar da borç ödedim”

ARTIK BİR DAKİKALIK ALIN TERİM BİLE GİTMEYECEK

Yaşanan onca fedakarlığa rağmen karşı tarafın maddi taleplerinin hiçbir zaman bitmediğini söyleyen Deniz, çocuğunun geleceğini korumak için yemin ettiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak bedelini ödemiş olmama rağmen bir sürü fırıldak peşindeler. Hâlâ para koparmaya çalışıyorlar. 35 yıllık alın terim gitti. Ama artık bir dakikalık alın terim dahi bunlara gitmeyecek. Buna ant içtim. Evladımın hakkıdır. Benden bugüne kadar çaldığı, aldığı ne varsa hepsini geri alacağım”

GIRTLAĞINA KADAR SUÇA BATMIŞ BİR ADAMA DAVA AÇIYORUM

Ağabeyini oldukça sert sözlerle hedef alan sanatçı, yasal sürecin resmen başladığını ve artık geri adım atmayacağını açıkça dile getirdi:

“Gırtlağına kadar suça batmış, dalavereci bir adam. Artık kardeş sıfatında değil. O yüzden madem bedelini ödedim gitmiyorsunuz, o zaman o bedeli geri ödeyin öyle gitmeyin modundayım. Karşı davalarla haklı olduğumu ve aynı zamanda gerçekte kim olduğunu insanlara göstereceğim”

1 MİLYAR LİRADAN FAZLA KAYIP VE 30 MİLYONLUK İCRA ŞOKU

Olayın manevi yıkımının yanı sıra devasa bir maddi boyutu da olduğunu gözler önüne seren şarkıcı, nasıl borç batağına sürüklendiğini şu sözlerle anlattı:

“Bu sürecin sonunda oturduğum evi bana verdi. Zaten benim hakkım olan, benim finansımla inşa ettirdiği evi... Ama bunun karşılığında toplam değeri 1 milyar TL'yi aşkın mal ve parayı benden aldı, yok etti ya da gömdü. Lastikçi, galerici vs, benim hiç işimin olmadığı insanlara borçlar takmış ve bu insanları malımın üstüne icra yaptırtıp, bana öyle devretmiş. 30 milyona yakın bir icra ile beni baş başa bıraktı, evimi de aldırmaya çalışıyor. Tabii ki başaramayacak.”

ŞARKILARIM VE FİLMLERİM YOK PAHASINA SATILDI

Kariyeri boyunca büyük emeklerle ürettiği eserlerin izinsiz bir şekilde ve değerinin çok altında elden çıkarıldığını belirten Deniz, bu eserlerin zamanında Mahsun Kırmızıgül tarafından kendisine jest olarak geri verildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bütün filmlerimi, bütün şarkılarımı değerinin 20 kat altına, yok denecek paraya satmış. Bu şarkıların hiçbiri ona ait değil, onun yapımı değil. Mahsun Kırmızıgül'deydi bu şarkılar. Mahsun, 'Prestij' filmini çekerken bana şöyle bir jest yaptı: "Özcan teşekkür ediyorum biyografini kullanmama izin verdin, ben de zaten sana ait olan bu eserleri, bu albümleri sana devrediyorum”

HUKUKİ MÜCADELE SONUNA KADAR SÜRECEK

Çocuğuna kalması gereken müzik eserlerinin Avrupa Müzik gibi farklı şirketlere devredildiğini yeni öğrenen sanatçı, bu hak ihlaline karşı da sessiz kalmayacağını belirterek süreci yargıya taşıyacağını aktardı:

“Gerçek değerleri tespit edilecek ve bunların tazminatı alınacak”