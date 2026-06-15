Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında hızla yayılan "Türkiye'de il sayısı 106'ya çıkıyor" iddiaları, bölge haritalarının da değişeceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi. Ankara kulislerine dayandırılarak ortaya atılan iddialarda, 25 ilçenin il yapılacağı konuşulmaya başlandı.

Bilindiği üzere Malatya'nın Darende, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinin de yeni il statüsü kazanacağı ileri sürülen Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlanacağı yönünde iddialar vardı.

Kamuoyunda geniş yankı bulan bu iddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) resmi bir açıklama yaptı.

NÜFUSU 100 BİNİN ÜZERİNDE OLAN, İL MERKEZİNE EN AZ 30 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNAN…

Paylaşılan iddialarda nüfusu 100 binin üzerinde olan, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve ekonomik olarak gelişmiş 25 ilçenin (Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl, Elbistan, Midyat vb.) il yapılacağı öne sürülmüştü. Bu harita çalışması kapsamında özellikle Malatya'nın batı ve güney hattında yer alan üç önemli ilçesinin Elbistan’a bağlanma ihtimali, Malatya kamuoyunda tedirginlik ve tartışma yaratmıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA

İddiaların yapay bir gündem oluşturduğunu belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur.”

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bu kesin yalanlama ile hem Türkiye genelindeki "106 il" tartışmaları hem de Malatya’nın Darende, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinin idari yapısının değiştirilerek başka bir şehre bağlanacağı iddiaları asılsız çıktı. Yetkililer, vatandaşların bu tür manipülatif ve asılsız harita senaryolarına itibar etmemelerini, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiğini önemle hatırlattı.