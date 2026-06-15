2020 yılında Yeşilyurt Belediyesinin öz kaynaklarıyla temeli atılan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in 2024 yılında göreve geldiğinde yaklaşık yüzde 25 seviyesinde olan Kentsel Dönüşüm Projesi “Yeşil Yaşam Evleri”, titiz ve planlı çalışmalar neticesinde tamamlanarak düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Toplam 176 konut ve 14 dükkândan oluşan “Yeşil Yaşam Evleri”, modern mimarisi ve güvenli yapısıyla dikkat çekerken, bölgenin çehresini değiştiren önemli yatırımlardan biri olarak öne çıktı.

“HAK SAHİPLERİNE VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK”

Yoğun katılımla gerçekleşen anahtar teslim töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, göreve geldiklerinde yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunan projeyi planlı, disiplinli ve çözüm odaklı bir çalışma süreciyle kısa sürede tamamlayarak hak sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Geçit, kentsel dönüşümün yalnızca bina yenilemekten ibaret olmadığını, güvenli yaşam alanları oluşturmak, sosyal hayatı güçlendirmek, şehir estetiğini korumak ve geleceğe daha sağlam bir Yeşilyurt bırakma hedeflerine büyük katkı sunduğuna işaret ederek,

“2020 yılında belediyemiz tarafından temeli atılan kentsel dönüşüm projesindeki konutlarımız, göreve geldiğimizde yüzde 25 seviyesindeydi. Hak sahiplerine evlerini teslim etmek için yoğun bir çaba sarf ettik. 2024 yılının Aralık ayında 80 konut ve 10 dükkanı teslim ettik. Geri kalan konutları ise iki ay önce tamamlayarak toplamda 176 konut ve 14 dükkanı, hak sahiplerine söz verdiğimiz gibi teslim ettik. Devletimizin ve belediyemizin içinde olduğu bu kıymetli eserin yarım kalmaması ve hak sahiplerine teslim edilmesi, temel önceliğimiz oldu ve bugün itibariyle sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje için çok çaba sarf ettik, hak sahipleri bunu çok iyi biliyor. Bu ve benzeri tüm projelerimizde olduğu gibi devletin tüm birimleriyle koordineli çalışarak bu güzel projeyi tamamladık. Kentsel dönüşüm projemiz şehrimizin ayağa kalkma sürecine çok önemli katkılar sunacaktır. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşayabilecekleri, çocukların güvenle oynayabileceği, ailelerin sosyal yaşamdan faydalanabileceği yeni bir yaşam alanını ilçemize kazandırdık. Afetlere karşı dirençli, modern ve yaşanabilir bir Yeşilyurt’u gelecek nesillere emanet etmek adına kararlı adımlar atıyoruz. Bugün anahtarlarını teslim ettiğimiz Yeşil Yaşam Evleri de bu vizyonumuzun en önemli örneklerinden biridir. Bu kıymetli eserin şehrimize ve ilçemize kazandırılmasında katkı sunan, emek sarf eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum”

diye konuştu.

Malatya’nın büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ise,

“İki yıl önce, toparlanan ve dönüşümün hızla yaşandığı Malatya’yı kimse hayal edemezdi. Hemşerilerimizin konutlarına ve iş yerlerine kavuşacağını, anahtar teslim törenlerini yapacağımızı, insanların hayır dualarını alacağımızı hayal bile edemezdik. Asrın felaketi asrın inşasına dönüştü. Dünyanın en büyük devletlerinin bile yapmakta zorlanacağı büyük dönüşümü, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve güçlü liderliğinde başardık. Şehrimiz rezerv alanlarıyla, yerinde dönüşümlerle, kentsel dönüşüm yatırımlarıyla, çarşımızla, konutlarımızla, adliye binamızla, sağlık ve turizm yatırımlarıyla 6 Şubat depremlerinden önceki Malatya’dan daha güzel ve daha modern bir kimliğe kavuşacaktır”

sözlerine yer verdi.

“DİRENÇLİ VE GÜÇLÜ BİR MALATYA İNŞA EDİYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, afetlere karşı dirençli bir Malatya inşa etmek için çok güçlü ve kararlı adımların atıldığını ifade ettiği konuşmasında,

“Şehrimiz birlik ve beraberlikle, el ele vererek ayağa kalkmıştır. Malatya depremden bugüne kadar modern bir şehir olma anlamında büyük mesafeler aldı. Rezerv alanlarıyla, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm projeleriyle bu dönüşüm yaşanıyor. Dirençli ve güçlü bir şehir kimliğine sahip geleceğin Malatya’sını hep birlikte inşa ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yatırımlarımızla bu dönüşüm devam edecektir. Kentsel dönüşüm de binaların yenilenmesi ve daha güçlü bir yapıya kavuşması için çok önemlidir. Şehrimizin bazı bölgelerinde kentsel dönüşüm projelerimizle yapı stoğunun değişimine önem vereceğiz. Anahtarlarını teslim ettiğimiz bugün ki kentsel dönüşüm projesi de bu açıdan kıymetlidir. Emeği geçen Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’e ve ekibine teşekkür ediyorum”

ifadelerine yer verdi.

“ŞEHRİMİZ DAHA GÜÇLÜ VE MODERN BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALKIYOR”

Anahtar teslim törenine katılmaktan onur duyduğunu söyleyen AK Parti Milletvekili İnanç Sıraç Kara Ölmeztoprak ise,

“Asrın felaketini hep birlikte yaşadık ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve güçlü liderliğinde Bakanlarımızın büyük gayretleriyle işte bugün bu anahtar teslimlerini hep birlikte yapıyoruz. Bununla birlikte rezerv alanlarımız, yerinde dönüşüm yatırımları, yapı işlerinin gözetiminde gerçekleşen köy evlerimizle modern ve güzel yeni yaşam alanları oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri Bakanlarımızın büyük destekleriyle şehrimizde büyük bir dönüşüm hâkim oldu. Bizler dualarına talibiz, yiğit düştüğü yerden kalkar, Malatya olarak hep birlikte toparlanıp daha huzurlu, her alanda büyüyen ve kalkınan bir Malatya’yı gelecek nesillere emanet edeceğiz”

şeklinde konuştu.

“MALATYA MARKASINI BİLİKTE PARLATALIM”

Vali Seddar Yavuz ise, kentsel dönüşüm yatırımı olan Yeşil Yaşam Evlerinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti. Vali Yavuz, konuşmasının başında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı rahmetle yad ederken,

“Turgut Özal’ın ismine yakışan güzel bir eserin anahtar teslim töreninde olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Böylesine güzel bir dönüşümü gerçekleştiren, ilk olarak başlatan önceki dönem Yeşilyurt Belediye Başkanımıza, bu yatırımı o seviyeden alıp bugün hak sahiplerini sıcak yuvalarına kavuşturan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’e ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun, işyerlerimiz bereketli olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hayalleri ve hayal ötesini gerçekleştirmiştir. 11 kenti etkileyen depremde 15 milyona yakın insanımızın gözyaşını silmiştir, vatandaşlarımızı tekrardan sıcak yuvalarına kavuşturmuştur. Bu bizim büyük bir millet olduğumuzu hem de devlet olarak kurumsal kapasitemizi hepimize bir kez daha göstermesi bakımından çok önemlidir. Çünkü devletin olduğu yerde hiç kimse kimsesiz değildir. Vatandaşlarımıza verilen tüm sözler yerine getirilmiştir. Geleceğin Malatya’sını hep birlikte inşa ettik. Gelin hep birlikte Malatya markasını parlatalım. Bizler daha güzel ve modern bir şehirde yaşamayı hak ediyoruz”

diye konuştu.

ANAHTARLAR TESLİM EDİLDİ, BAŞKAN GEÇİT’E TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Yeşil Yaşam Evlerinin sakinlerine, protokol üyeleri tarafından anahtarları teslim edildi. Site Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Çavdar ise, projenin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirip Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkür plâketi takdim etti. Tören, açılış kurdelâsının kesilmesiyle sona erdi.