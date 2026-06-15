Türkiye'nin en çok tanınan dansçılarından biri olan Asena, son günlerde özel hayatıyla yeniden medyanın ilgi odağı konumunda. Müteahhit Kani Kudu ile birlikteliği bilinen ünlü isim, geçmişte çekilmiş bazı görüntülerin sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulması üzerine zor günler geçiriyor. Özellikle sevgilisinin eski eşinin de yer aldığı yıllar öncesine ait bir reklam filmi ve bu videolardaki hitap şekli, magazin dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Hakkında üretilen dedikodulara karşı uzun süre sessizliğini koruyan ünlü oryantal, artan tepkiler üzerine kamuoyuna bir açıklama yapma gereği duydu. Ortaya atılan asılsız söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Asena, ilişkisinin başlama sürecini ve tartışmalara konu olan hitap biçiminin asıl nedenini tüm açıklığıyla paylaştı.

İDDİALARA KARŞI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medyanın gündemine oturan eski tarihli reklam görüntüleri, Asena ile Kani Kudu ilişkisi hakkında çeşitli söylentilerin fitilini ateşledi. Videolarda Kudu'nun eski eşinin de bulunması, ilişkinin zamanlamasına dair soru işaretleri oluştururken, ünlü dansçının hedef tahtasına konmasına yol açtı. Giderek büyüyen tepkiler karşısında durumu açıklığa kavuşturmak isteyen Asena, ilişkinin başlangıç noktasına dair net ifadeler kullandı. İki tarafın da geçmişteki evliliklerini yasal olarak bitirdiğini hatırlatan isim, yayılan söylentilerin asılsız olduğunu dile getirdi.

Özel hayatına yönelik sert eleştirilere yanıt verirken oldukça kararlı görünen ünlü isim, "Birlikte olduğum kişi boşanmış bir erkektir. Ben de evliliğini sonlandırmış bir kadınım. İlişkimiz, her iki tarafın da bekar olduğu bir dönemde başlamıştır. Kimsenin mutsuzluğu üzerine mutluluk kurmadım" sözleriyle kendisini savundu.

O HİTAP ŞEKLİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Magazin gündemini en çok meşgul eden bir diğer konu ise Asena'nın geçmiş yıllardaki videolarda Kani Kudu'ya yönelik kullandığı ifadeler oldu. Görüntülerde sevgilisine ağabey şeklinde seslenmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. Bu eleştirilere de kayıtsız kalmayan dansçı, söz konusu hitap tarzının tamamen yetiştirilme biçimi ve kültürel değerlerle bağlantılı olduğunu ifade etti. Saygı unsurunun altını çizen ünlü isim, o dönemki iletişimin tamamen olağan bir nezaket çerçevesinde gerçekleştiğini aktardı.

Eski görüntülerdeki hitap şekline yönelik suçlamaları kesin bir dille reddeden Asena, "Ben kendimden yaşça büyük insanlara her zaman saygı gereği 'abla' ve 'abi' diye hitap eden biriyim. Ayrıca aynı kültürden ve aynı coğrafyadan gelen insanların sıcak bir iletişim kurması son derece doğaldır" diyerek tartışmalı konuya son noktayı koydu. Gelişmelerin ardından ünlü çiftin eleştirilere kulak tıkayarak hayatlarına devam ettiği belirtiliyor.