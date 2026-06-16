16 Haziran Salı akşamından 17 Haziran Çarşamba sabahına kadar Battalgazi ve Yeşilyurt bölgelerinde kapılarını açık tutacak, kolay ulaşım tarifleri ve güncel iletişim bilgileriyle hayat kurtaracak Malatya nöbetçi eczane listesi netleşti. İşte acil durumlarda zaman kaybetmeden ulaşabileceğiniz o eczaneler ve detayları...

İşte bu gece Malatya'da sağlığınız için nöbette olan o eczaneler:

Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczaneleri

1. Gökyüzü Eczanesi

Adres: Üçbağlar Mahallesi, Aslantepe Caddesi No:96/D Battalgazi / Malatya

Yol Tarifi: Çevreyolu-Canbaylar Plaza arkası

Telefon: 0 (422) 326-08-08

2. Betül Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi Battalgazi / Malatya

Yol Tarifi: Hasırcılar Yolu, Opet devamı

Telefon: 0 (534) 342-84-44

Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneleri

3. Bereket Eczanesi

Adres: İnönü Mahallesi, Abdulkadir Eriş Caddesi No:35/3A Yeşilyurt / Malatya

Yol Tarifi: İstasyon Camii yanı, Tek Tut Kebap bitişiği

Telefon: 0 (543) 593-18-25

4. Şifa Eczanesi

Adres: İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi No:10/A Yeşilyurt / Malatya

Yol Tarifi: Sanayi yanı, Verem Savaş karşısı

Telefon: 0 (422) 323-03-03

5. Tecde Eczanesi

Adres: Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi No:202/C Yeşilyurt / Malatya

Yol Tarifi: Ciğerci Ayhan Tecde Şubesi karşısı, Tecde Aile Sağlığı Merkezi yanı

Telefon: 0 (422) 325-15-45