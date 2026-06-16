16 Haziran Salı akşamından 17 Haziran Çarşamba sabahına kadar Battalgazi ve Yeşilyurt bölgelerinde kapılarını açık tutacak, kolay ulaşım tarifleri ve güncel iletişim bilgileriyle hayat kurtaracak Malatya nöbetçi eczane listesi netleşti. İşte acil durumlarda zaman kaybetmeden ulaşabileceğiniz o eczaneler ve detayları...
İşte bu gece Malatya'da sağlığınız için nöbette olan o eczaneler:
Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczaneleri
1. Gökyüzü Eczanesi
Adres: Üçbağlar Mahallesi, Aslantepe Caddesi No:96/D Battalgazi / Malatya
Yol Tarifi: Çevreyolu-Canbaylar Plaza arkası
Telefon: 0 (422) 326-08-08
2. Betül Eczanesi
Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi Battalgazi / Malatya
Yol Tarifi: Hasırcılar Yolu, Opet devamı
Telefon: 0 (534) 342-84-44
Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneleri
3. Bereket Eczanesi
Adres: İnönü Mahallesi, Abdulkadir Eriş Caddesi No:35/3A Yeşilyurt / Malatya
Yol Tarifi: İstasyon Camii yanı, Tek Tut Kebap bitişiği
Telefon: 0 (543) 593-18-25
4. Şifa Eczanesi
Adres: İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi No:10/A Yeşilyurt / Malatya
Yol Tarifi: Sanayi yanı, Verem Savaş karşısı
Telefon: 0 (422) 323-03-03
5. Tecde Eczanesi
Adres: Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi No:202/C Yeşilyurt / Malatya
Yol Tarifi: Ciğerci Ayhan Tecde Şubesi karşısı, Tecde Aile Sağlığı Merkezi yanı
Telefon: 0 (422) 325-15-45