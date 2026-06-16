Malatya’da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevre illeri kapsayan son hava tahmin raporunu ilan etti. Peki, bugün Malatya'da gökyüzü nasıl olacak?

Malatya güne yeni bir hava raporuyla başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan son verilere göre, bölge genelinde hava durumunun parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Malatya genelinde hava sıcaklıklarında radikal bir değişim beklenmiyor. Edinilen bilgilere göre sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Gün içinde rüzgarın genellikle değişik yönlerden hafif şekilde esmesi beklenirken; yer yer kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Dışarıda planı olan vatandaşların rüzgarın anlık değişimlerine karşı tedbirli olmasında fayda var.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu, 32°C

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu, 32°C

Darende: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu, 32°C

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu, 28°C

Kale: Parçalı ve az bulutlu, 32°C

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu, 28°C

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu, 30°C

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu, 34°C

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu, 32°C