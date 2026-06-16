Geceleri uyutmayan, kolunuzu bile kaldırmanıza izin vermeyen kronik omuz ağrısı, omuz yırtığı ve rotator manşet yaralanmaları yaşayan hastalar için tıp dünyasından çığır açan bir haber geldi. Gündelik hayatı felç eden bu rahatsızlıklarda, bıçak altına yatmadan iyileşmenin formülü bilimsel olarak kanıtlandı. Malatya’da görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akpancar’ın yazarları arasında yer aldığı uluslararası bilimsel çalışma, dünya tıp literatüründe büyük bir yankı uyandırdı.

ULUSLARARASI SAYGIN DERGİDE YAYIMLANDI, DÜNYAYA REFERANS OLDU

Tıp dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research dergisinde yayımlanan araştırma, özellikle fizik tedavi gibi klasik yöntemlerden sonuç alamayan hastalar için yeni bir rehber niteliği taşıyor.

Vücudun kendi doğal iyileşme mekanizmasını (rejeneratif tıp) devreye sokan proloterapi tedavisi, omuz tendon yaralanmalarında cerrahi müdahaleye çok güçlü bir alternatif olarak öne çıktı. Farklı ülkelerdeki tıp otoriteleri tarafından şimdiden referans gösterilmeye başlanan çalışma, Malatya'dan çıkan bilimsel gücü tüm dünyaya kanıtladı.

120 HASTA ÜZERİNDE DENENDİ BAŞARI ORANI YÜZDE 93!

Yıllardır kronik omuz ağrısı ve tendon hastalıkları yaşayan 120 hasta üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada çarpıcı verilere ulaşıldı. Hastaların bir grubuna standart egzersiz programları uygulanırken, diğer gruba ultrason yardımıyla tam nokta atışı enjeksiyon tedavisi (proloterapi) yapıldı.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler tıp dünyasındaki ezberleri bozdu:

Yüzde 93 Memnuniyet: Özel iğne tedavisi uygulanan hastaların yüzde 93'ü tedaviden yüksek memnuniyet duyduğunu ve ağrılarından kurtulduğunu belirtti.

Özel iğne tedavisi uygulanan hastaların yüzde 93'ü tedaviden yüksek memnuniyet duyduğunu ve ağrılarından kurtulduğunu belirtti. Kalıcı İyileşme: Hastaların omuzlarındaki kısıtlılık bitti; ağrı skorlarında çok ciddi düşüşler kaydedilirken omuz fonksiyonları eski gücüne kavuştu.

Hastaların omuzlarındaki kısıtlılık bitti; ağrı skorlarında çok ciddi düşüşler kaydedilirken omuz fonksiyonları eski gücüne kavuştu. Ameliyatsız Çözüm: En önemlisi de bu hastaların çok büyük bir kısmında cerrahi müdahaleye (ameliyata) gerek kalmadı.

"DOĞRU TEŞHİSLE AMELİYATSIZ İYİLEŞMEK MÜMKÜN"

Dünya çapında ses getiren araştırmaya dair önemli değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Serkan Akpancar, yöntemi şu sözlerle özetledi:

"Uzun süredir kronik omuz ağrısı çeken ve klasik tedavilere rağmen iyileşme sağlanamayan hastalarda bu yöntemin etkisini araştırdık. Sonuçlar beklentimizin de üzerinde oldu. Doğru hasta seçimiyle ve doğru noktaya yapılan enjeksiyonlarla, bazı vakalarda ameliyatsız yöntemlerle de yüz güldürücü sonuçlar elde edilebileceğini bilimsel olarak dünyaya kanıtladık."

AMELİYATSIZ EKLEM TEDAVİLERİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ İSMİ

Malatya’da hasta kabulüne devam eden Doç. Dr. Serkan Akpancar; spor yaralanmaları, tendon hastalıkları ve hücresel yenileyici tedaviler alanındaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin bu alandaki önde gelen uzmanları arasında gösterilen Akpancar’ın araştırmasının uluslararası alanda gördüğü yoğun ilgi, Malatya’nın sağlık turizmi ve bilimsel prestijine de dev bir katkı sağladı.