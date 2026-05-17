Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) son verileri, ülke nüfusunun hızla yaşlandığını ortaya koyarken Malatya, barındırdığı dinamik genç nüfus oranıyla adeta küllerinden doğuyor. Türkiye genelinde gençlerin oranı gerilerken, Malatya’da her 4 kişiden birinin genç olması, şehrin geleceğe dair en büyük umudu oldu. İşte Malatya’nın ezber bozan nüfus haritası!

TÜRKİYE GENELİNDE KAN KAYBI, MALATYA’DA GENÇLİK AŞISI!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 yıl sonu sonuçları, Türkiye nüfusuna dair çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. 1950 yılında ülke nüfusunun yüzde 20,8'ini oluşturan 15-24 yaş arası genç nüfus oranı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 14,8'e kadar geriledi. Türkiye genelinde toplam 86 milyon 92 bin 168 olan nüfusun 12 milyon 708 bin 348'ini gençler oluştururken, bu kritik süreçte gözler Doğu’nun parlayan yıldızı Malatya’ya çevrildi. Malatya, genç nüfus oranlarında Türkiye ortalamasını geride bıraktı.

RAKAMLARLA MALATYA’NIN DİNAMİK GÜCÜ

755 bin 854 toplam nüfusa sahip olan Malatya, sadece tarihi ve kayısısıyla değil, artık genç ve dinamik beyinleriyle de gündemde.

Açıklanan resmi verilere göre:

Malatya'da BM standartlarındaki 15-24 yaş grubu genç nüfus 115 bin 328 kişiye ulaştı. Bu rakam, şehir nüfusunun yüzde 15,3’ünü oluşturarak yüzde 14,8 olan Türkiye ortalamasını açık ara geride bıraktı.

Genişletilmiş genç nüfus tanımına bakıldığında ise tablo çok daha çarpıcı bir hal alıyor: Malatya’da 15-29 yaş grubundaki gençlerin sayısı tam 169 bin 322 olarak kayıtlara geçti.

Bu da demek oluyor ki, Malatya toplam nüfusunun yüzde 22,4’ü yani neredeyse her 4 vatandaşından biri üretim, eğitim ve geleceğin enerjisini taşıyan gençlerden oluşuyor.

ZİRVEDE ŞIRNAK VAR, BATI YAŞLANIYOR

Türkiye genelinde genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,4 ile Şırnak olurken, onu yüzde 20,0 ile Hakkari ve yüzde 19,8 ile Siirt izledi. Buna karşın Türkiye’nin en yaşlı (genç nüfusu en az) illeri yüzde 11,7 ile Balıkesir, yüzde 11,9 ile Ordu ve yüzde 12,0 ile Muğla oldu. Malatya ise bu sıralamada batı illerine taş çıkartarak dinamizmini korumayı başardı.

MALATYA’NIN GELECEĞİ BU GENÇLERİN OMUZLARINDA

Ülke genelinde 15-24 yaş arası genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluştururken; yaş grubu dağılımında en büyük yığılmanın lise ve üniversite çağındaki gençlerde (15-17 ve 20-22 yaş grupları) olduğu görüldü.