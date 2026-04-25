Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya’da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle kentin kuzey ve batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde ise Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların daha yaygın görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 20 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 21 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 22 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 22 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 20 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 20 derece.