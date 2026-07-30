Battalgazi Belediyesi, vatandaşların acılı günlerinde bir araya gelebileceği ve taziye kabul edebileceği mekanların sayısını artırmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın seçim vaatleri arasında yer alan taziye evi projeleri doğrultusunda Yıldıztepe Mahallesi’ne kazandırılacak Nuri Berk taziye evi için resmi protokol imzalandı. Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen törende imzalar, Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile Belediye Meclis Üyesi ve hayırsever iş insanı Kenan Berk tarafından atıldı.

Yapımı Hayırsever İş İnsanı Üstlenecek

Hayırsever iş insanı Kenan Berk’in merhum babası adına yaptıracağı taziye evinin inşaat süreçlerini kendisi üstlenirken; proje, ruhsat ve teknik destek Battalgazi Belediyesi tarafından sağlanacak. Tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin ücretsiz kullanımına sunulacak olan merkez, sadece taziye kabul alanı olarak değil, sosyal etkinliklerin de düzenlenebileceği çok amaçlı bir buluşma noktası şeklinde tasarlandı. Dört mevsim kullanıma uygun inşa edilecek yapının, rezerv alan çalışmalarıyla çehresi değişen Yıldıztepe Mahallesi’nde önemli bir eksikliği gidermesi hedefleniyor.

"Yıldıztepe’ye Hizmet Edecek Güzel Bir Mekan Olacak"

İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Değerli iş insanımız ve Belediye Meclis Üyemiz Kenan Berk ile taziye evi yapım protokolümüzü imzaladık. Yıldıztepe Mahallemiz, yürütülen rezerv alan projeleriyle küllerinden doğarak Malatya’nın en gözde yerleşim alanlarından biri haline geldi. İnşallah hem kültür merkezi hem de taziye evi olarak mahallemize hizmet verecek bu güzel yapıyı Kenan Bey inşa edecek. Kendisinden Allah razı olsun, hayrını kabul etsin. Nuri Berk Taziye Evi’nin Battalgazi’mize ve Yıldıztepe’ye hayırlı olmasını diliyorum." İfadelerini kullanarak hayırsever iş insanı Kenan Berk’e teşekkür etti.

İlçe Genelinde Taziye Evi Hamlesi Sürüyor

Battalgazi Belediyesi’nin yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında daha önce Hasırcılar ve Göztepe mahallelerindeki taziye evleri tamamlanarak hizmete açılmıştı. Selçuklu Mahallesi’nde yapımı biten merkezin açılış için gün saydığı belirtilirken; İskender, Çöşnük, Mustafapaşa ve Alacakapı mahallelerindeki taziye evi inşaatlarında ise çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.