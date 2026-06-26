Battalgazi Belediyesi tarafından Bulgurlu Mahallesi’nde kurulan Kilit Taşı ve Bordür Üretim Tesisi faaliyete başladı. Belediye yatırımlarında kullanılması planlanan yapı malzemelerinin üretilmesini amaçlayan tesis, özel sektöre de hizmet verecek.

Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan asfalt üretim tesisinin yer aldığı 41 dönümlük alan içerisinde tahsis edilen 14 dönümlük bölüm üzerine kurulan tesis, yaklaşık bin 200 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor.



GÜNLÜK 8 SAAT ÇALIŞACAK

Tesiste iki adet kilit taşı üretim makinesi, beton santrali, 5 gözlü bunker ve iki adet 100 tonluk çimento silosu bulunuyor. Ayrıca tesis bünyesinde inşa edilen 200 metrekarelik Battaş idari binası da tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Günlük 8 saatlik çalışma esasına göre faaliyet gösteren tesiste yaklaşık 3 bin metrekare kilit taşı veya 50 ve 70 santimetrelik 11 bin metre bordür üretilebiliyor.



Tesiste sekizli, onlu ve altılı kilit taşlarının yanı sıra şev taşı, begonit taşı ile 10x20 ve 30x30 prizma taşlarının üretimi gerçekleştiriliyor. Üretim sürecinde kullanılan mıcır ve kum, bant sistemiyle bunkerlere taşınırken, çimento ile harmanlanan malzeme üretim hattına aktarılıyor. Kalıplama işleminin ardından istenilen ürünler hazır hale getiriliyor.



BUGÜNE KADAR 50 BİN METREKARE ÜRÜN SATIŞI YAPILDI

Battalgazi İnşaat AŞ Genel Müdürü Sami Daşkıran, öncelikli hedeflerinin belediyenin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyleyerek, “Şu anda belediyemizin yürüttüğü projelerde kullanılan ürünleri burada üretiyoruz” dedi. Belediye ihtiyaçlarının yanı sıra özel sektöre de satış gerçekleştirdiklerini ifade eden Daşkıran, bugüne kadar yaklaşık 50 bin metrekare ürün satışı yaptıklarını belirtti. TOKİ ve müteahhit firmalarla görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Daşkıran, her geçen gün yeni siparişler aldıklarını ve üretimin aralıksız devam ettiğini söyledi.



Tesiste yer alan beton santrali sayesinde sadece kilit parke değil, beton üretiminin de gerçekleştirilebildiğini belirten Daşkıran, yaklaşık 100 milyon liralık harcama ile hayata geçirilen tesisin Battalgazi’ye önemli katkılar sağlayacağını umut ettiklerini belirtti.