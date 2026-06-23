Malatya’da hüzün, gurur ve vefa aynı masada buluştu. Babalar Günü vesilesiyle düzenlenen en anlamlı etkinlik, yüreğinde vatan sevdası taşıyan kahramanları ve onların en aziz emanetlerini bir araya getirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, EMŞAV (Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı) Malatya İl Başkanlığı ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak organizasyonuyla düzenlenen programda, şehit yakınları ve gazilerle buluştu.

KIRKGÖZ SAHİL PARKI’NDA DUYGUSAL ANLAR

İlçenin nefes alan noktalarından biri olan Kırkgöz Sahil Parkı Düğün Salonu’nda gerçekleşen buluşmada, protokol üyeleri ile şehit ve gazi aileleri aynı sofrayı paylaştı. Katılanların boğazını düğümleyen, gözleri nemlendiren bu özel günde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, şehit ailelerinin bu milletin en kutsal emanetleri olduğunu vurguladı.

Başkan Taşkın, devletin ve belediyenin tüm imkanlarıyla her an ailelerin yanında olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimiz bu mukaddes vatan toprakları için canlarını çekinmeden feda etti. Bugün bizlere düşen en büyük görev, onların geride bıraktığı baş tacı ailelerine sahip çıkmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Battalgazi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vakfımızın ve siz değerli ailelerimizin emrindeyiz. Biliniz ki; kapımız da gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır."

"BU FEDAKARLIĞIN KARŞILIĞI HİÇBİR SÖZLE ÖDENEMEZ"

Programda söz alan Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar da duygusal bir konuşmaya imza attı. Malatya'da görev yaptığı süre boyunca yerel halkla ve kamu kurumlarıyla omuz omuza vererek zorlukları, özellikle de deprem sürecinin getirdiği ağır yükleri birlikte göğüslediklerini hatırlatan Savar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Nerede görev yaparsak yapalım, bu şehirde kurduğumuz gönül bağı asla kopmayacak" dedi.

EMNİYET VE VAKIFTAN BİRLİK MESAJI

Malatya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Doğan, emniyet teşkilatı için şehit ve gazi ailelerinin yerinin bambaşka olduğunu belirterek, onları her zaman baş tacı olarak gördüklerini ifade etti. EMŞAV Malatya İl Başkanı Zeynel Selağzı ise vakıf olarak en büyük misyonlarının bu büyük aile arasındaki dayanışma ruhunu ve birliği diri tutmak olduğunu söyleyerek katılan herkese teşekkür etti.

Hafızalarda Kırkgöz Sahil Parkı’ndan yükselen birlik, beraberlik ve vefa fotoğraflarıyla kalan bu anlamlı buluşma, Malatya'nın kahramanlarına olan borcunu bir kez daha derinden hissettirdi.