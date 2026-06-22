6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da, ticaretin kalbi yeniden atmaya başlıyor. Şehrin en önemli ticari merkezlerinden biri olan ve deprem sonrası sıfırdan inşa edilen Merkez Akpınar Çarşısı’nda esnaflar dükkanlarını teslim almaya başladı. Bölgede ticari hayatın yeniden canlanmasıyla birlikte caddeler eski hareketli günlerine dönüyor.

ESNAF GELMEDEN ÖNCE KÖŞE BUCAK TEMİZLİK

Esnafların yeni iş yerlerinde faaliyetlerine sorunsuz ve sağlıklı bir ortamda başlayabilmesi için Battalgazi Belediyesi ekipleri de harekete geçti. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çarşının ortak kullanım alanlarında köşe bucak temizlik mesaisi yaptı. Çarşı içi yıkama, süpürme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yeni ticaret merkezi esnafa pırıl pırıl teslim edildi.

"AMACIMIZ TİCARİ HAYATIN GÜVENLE BAŞLAMASI"

Yenilenen yüzüyle Malatya ekonomisine büyük katkı sunması beklenen Akpınar Çarşısı’ndaki çalışmalar, hem esnaftan hem de vatandaşlardan tam not aldı. Battalgazi Belediyesi yetkilileri, ilçe genelindeki ihya ve temizlik çalışmalarının hız kesmeden süreceğini belirterek, esnafın ve halkın ortak kullanım alanlarını en sağlıklı şekilde kullanabilmesi için sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Akpınar Çarşısı'nın tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte, Malatya'da deprem sonrası ekonomik toparlanmanın daha da hız kazanması bekleniyor.