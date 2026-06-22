Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin geleceğine yönelik adımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın güçlü destekleriyle hayata geçirilen yaklaşık 4 milyar liralık dev yatırım hamlesi kapsamında, Turgut Özal Gençlik Merkezi inşaatında adeta zamanla yarışılıyor.

“ÇOCUKLARIMIZ BURADA EĞİTİM ALACAK”

Projeyi yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 bin metrekarelik devasa alanda yükselen merkezin son durumu hakkında müjdeler verdi. 3 ay gibi kısa bir sürede projenin yüzde 60 seviyesine ulaştığını belirten Başkan Er,

"Gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri, güvenli ve modern bir yaşam alanını Malatya'mıza kazandırıyoruz. Çocuklarımız burada eğitim alacak, kitaplarla buluşacak, çeşitli atölyelerde yeteneklerini geliştirecek. Kadınlarımız ise açılacak kurslarda hem meslek edinecek hem de sosyal hayata daha aktif katılma imkânı bulacak. Turgut Özal Gençlik Merkezi'ni yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz. Şimdiden Malatya'mıza ve Turgut Özal Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Malatya için durmadan çalışıyor, aynı hız ve tecrübeyle yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz"

ifadelerine yer verdi.

“MÜLKİYET SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ”

Merkezin sadece kapalı alanlardan ibaret kalmayacağını, çevre sakinleri için adeta bir nefes alanı olacağını vurgulayan Başkan Sami Er,

"Merkezin yanında bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik alanın mülkiyet sorununu çözüyoruz. Bu alanı da projeye dahil ederek mahalle sakinlerimizin dinlenebileceği, çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği yeşil bir yaşam alanına dönüştüreceğiz"

ifadelerini kullandı.

"BU HİZMET MAHALLEMİZ İÇİN BÜYÜK KAZANIM"

Yıllardır atıl durumda bekleyen bölgenin adeta küllerinden doğduğunu ifade eden Turgut Özal Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmaz, mahalledeki büyük değişimi ve memnuniyetini şu cümlelerle özetledi:

"12 yıldır muhtarlık yapıyorum. Bu alan yıllardır kullanılmıyordu. Mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu gençlik merkezini hayata geçirmek Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e nasip oldu. Gençlerimiz burada eğitim alacak, kadınlarımız kurslardan faydalanacak, çocuklarımız ise kütüphane ve oyun alanlarında güvenli bir ortamda vakit geçirecek. Mahallemize böylesine değerli bir eser kazandıran Başkanımız Sami Er'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."