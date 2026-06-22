Şehrin ticari kalbinin attığı noktaların başında gelen Saray Mahallesi Kışla Caddesi’nde merakla beklenen süreç bugün başladı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeli haberi vererek esnafa kapıların açılacağını duyurdu.

KIŞLA CADDESİ ESNAFI İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Kışla Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan yeni dükkanların anahtarları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlanıyor.

"MUHTEŞEM BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖRNEĞİ ORTAYA KOYDUK"

Sosyal medya hesabı üzerinden süreçle ilgili resmi açıklamayı yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, dükkanların tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kışla Caddesindeki işyerlerini tamamladık. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren anahtarları teslim etmeye başlıyoruz. Şehrimizi güçlü liderliği ile inşa eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, tahliye ve yıkım konusunda özveri ile çalışan Valiliğimiz ve Belediye çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Muhteşem bir kentsel dönüşüm örneği ortaya koyduk. Hayırlı olsun."