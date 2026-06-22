Malatya'da depremin izleri silinmeye devam ederken, asırlık miraslar da küllerinden doğuyor. 6 Şubat asrın felaketinde yerle bir olan ve Malatyalılar arasında "Yeni Cami" olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan hummalı çalışmalarla yeniden ayağa kalkıyor. Temmuz 2023'te yer teslimi yapılan ve adeta iğneyle kuyu kazılır gibi ilerleyen projede artık geri sayım başladı. Bilim kurulu ve alanında uzman akademisyenlerin gözetiminde, yapının kalan kısımları kontrollü şekilde sökülmüş ve zemin en üst düzey teknolojilerle güçlendirilmişti. Şimdi ise rekonstrüksiyon (aslına uygun yeniden inşa) sürecinde göz kamaştıran detaylar ortaya çıkmaya başladı.

KUBBEDE DEPREM ÖNLEMİ: ARTIK DAHA HAFİF VE DAHA DAYANIKLI!

Caminin son durumuna ve yürütülen hummalı çalışmalara dair çok çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 6 Şubat felaketinin şehirdeki simge yapıları hedef aldığını hatırlatarak Yeni Cami'nin Malatya için sadece bir ibadet alanı değil, kentin hafızası olduğunu vurguladı. Sivas Koruma Kurulu onayının ardından Ağustos 2024 itibarıyla projenin inanılmaz bir hız kazandığını belirten Tüfenkci, asırlık caminin bir daha yıkılmaması için alınan o özel önlemi de ilk kez paylaştı.

TARİHİ CAMİNİN KUBBESİNE ÇELİK ZIRH

Yapının gelecekteki olası depremlere karşı çok daha hafif ve dayanıklı olması amacıyla, devasa kubbe kısmında bu kez çelik konstrüksiyon kullanıldı. Cami, dışarıdan asırlık ihtişamını korurken, altyapısında deprem dirençli modern bir mühendislik barındıracak.

İÇ MEKANDA SANAT OKULU TİTİZLİĞİ: KALEM İŞLERİ BAŞLADI

İnşaatın kaba kısmının tamamlanmasıyla birlikte, caminin asıl ruhunu oluşturan estetik dokunuşlara geçildi. İç mekanda yer alan geleneksel kalem işi süsleme ve bezeme çalışmaları şu an uzman sanatkarlar tarafından santim santim işleniyor. Bu sanatsal dokunuşların hemen ardından ahşap döşeme imalatları ve iç mekan düzenlemeleri de bitirilerek yapının eksiksiz hale getirilmesi hedefleniyor.

MALATYALILARA MÜJDE: KAPILARINI EYLÜL AYINDA AÇIYOR!

Tüm şehrin "Peki, Yeni Cami'de ilk saf ne zaman durulacak?" sorusuna da doğrudan yanıt veren Bülent Tüfenkci, "Gelinen noktada artık en hassas aşama olan bezeme kapsamında kalem işi çalışmalarına başlanmış durumda. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte iç mekan düzenlemeleri ve ahşap döşeme imalatları da bitirilecek. İnşallah eylül ayında Malatyalı hemşehrilerimizin ibadetine açmayı planlıyoruz" dedi.

ÇARŞI MERKEZİNE VE ESNAFA CAN SUYU OLACAK

Yeni Cami’nin küllerinden doğmasının sadece manevi bir kazanç olmadığını belirten Tüfenkci, bu açılışın depremle sarsılan şehir merkezine ve çarşı esnafına da büyük bir ticari ve sosyal canlılık getireceğini söyledi. Tarihi cami, tamamlandığında yeniden Malatyalıların ve çarşı bölgesinin en önemli buluşma noktası unvanını geri alacak.