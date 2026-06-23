Türkiye genelinde suç ve suçluya karşı yürütülen kararlı mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde devasa iki operasyona imza atıldı. Aralarında Malatya’nın da yer aldığı onlarca ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda siber suçlular, dolandırıcılar ve zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı.

İşte siber suçlar, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticaretine darbe vuran dev operasyonların tüm detayları...

20 İL MERKEZLİ SİBER OPERASYON: 193 GÖZALTI, 78 TUTUKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının iş birliğiyle, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 20 il merkezli son 5 günde geniş çaplı bir siber operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 193 şüpheliden 78’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

POS TEFECİLİĞİ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan derinlemesine incelemelerde şüphelilerin suç yöntemleri de deşifre edildi. Yakalanan şahısların; Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerine para transferine aracılık ederek bu sitelerin reklamlarını yaptıkları, çevrim içi ortamda çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım ve ürün satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

76 İLDE "ZEHİR" OPERASYONU: TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!

Diğer taraftan, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik tarihi bir operasyon gerçekleştirildi. Malatya’nın da aralarında bulunduğu 76 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlara adeta bir ordu katıldı.

25 HAVA ARACI VE DEDEKTÖR KÖPEKLERLE EŞ ZAMANLI BASKIN

Uyuşturucu rotalarını ablukaya alan dev operasyonda; 2 bin 889 ekip, 5 bin 455 personel, 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeği görev yaptı.

Narkotik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu;1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 156 bin 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 926 şüpheli yakalandı, 976’sı tutuklandı. Operasyonlar kapsamında bin 926 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 976’sı tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderilirken, 376 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, hem siber suçlarla hem de uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken; operasyonlarda büyük başarı gösteren polis ekiplerini ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.