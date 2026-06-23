Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki mahkeme süreçleri ve "mutlak butlan" tartışmaları, yerini siyaset tarihine geçecek nitelikte ağır bir iddia-cevap düellosuna bıraktı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV ekranlarında "Meclis çatısı altında siyah poşette unutulan 250 bin dolar" konusunu yeniden açması, okların çevrildiği CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba cephesinde adeta infiale yol açtı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "ZIMNEN KABUL" SUÇLAMASI

Canlı yayında gündemi sarsacak açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte Meclis koridorlarında konuşulan para iddialarını tekrar masa üstüne getirdi. İsim vermeden doğrudan Veli Ağbaba'yı işaret eden Kılıçdaroğlu, olaya dair ellerinde resmi tutanaklar olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, Ağbaba'nın bu iddialara karşı bugüne kadar sessiz kalmasını ve hukuki bir girişimde bulunmamasını ise "iddiaların zımnen kabul edilmesi" olarak yorumladı.

VELİ AĞBABA CANLI YAYINDA PATLADI "BUTLANCILAR İFTİRAYA DEVAM EDİYOR!"

Kılıçdaroğlu'nun "zımnen kabul" suçlamasına yanıt, Onlar TV’de gazeteci Barış Terkoğlu’nun programına konuk olan Veli Ağbaba’dan geldi. Oldukça öfkeli olduğu gözlenen Ağbaba, konunun geçmişte bizzat kendi başvurusuyla en ince ayrıntısına kadar araştırıldığını hatırlatarak, memleketi Malatya üzerinden adeta meydan okudu.

Söz konusu iddiaların tamamen asılsız bir iftiradan ibaret olduğunu belirten Ağbaba, siyasi geleceğini ve canını ortaya koyarak şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'e bizzat dilekçe verdim. Meclis muhakkik tayin etti, soruşturma açtı ve hiçbir şey bulunamadı. Şamil Tayyar bile o dönem bir şey çıkmadığını açıkça yazdı. Ama bu 'butlancılar' iftiraya devam ediyor. Çok açık söylüyorum; o para ispat edilsin, siyaseti bırakmam Malatya Meydanı'nda kafama sıkar intihar ederim!"

70 KAMERA VE 45 İFADENİN İNCELENDİĞİ O GİZLİ RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu tartışmanın ardından gözler, iddiaların araştırıldığı TBMM soruşturmasının detaylarına çevrildi. Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Meclis müfettişlerinin yürüttüğü o gizli soruşturmanın perde arkasını resmi verilerle araladı.

Selvi’nin aktardığı bilgilere göre; iddialar ilk çıktığında Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Ulaş Karasu bizzat Meclis Başkanlığı’na başvurarak acil soruşturma talep etti. 28 Şubat 2024 tarihinde TBMM Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen iki hukuk müşaviri (muhakkik) şu çalışmaları gerçekleştirdi:

45 Personel Tek Tek Sorgulandı: İlgili katlarda görev yapan danışmanlar, temizlik personeli, ikram ve evrak dağıtım görevlileri dahil olmak üzere tam 45 kişinin resmi ifadesine başvuruldu.

İlgili katlarda görev yapan danışmanlar, temizlik personeli, ikram ve evrak dağıtım görevlileri dahil olmak üzere tam 45 kişinin resmi ifadesine başvuruldu. 70 Güvenlik Kamerası Talandı: TBMM Koruma Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, koridorları ve odaları gören 70 ayrı güvenlik kamerasının kayıtları 24 saat esasına göre geriye dönük olarak saniye saniye tarandı.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, koridorları ve odaları gören 70 ayrı güvenlik kamerasının kayıtları 24 saat esasına göre geriye dönük olarak saniye saniye tarandı. İki Kez Yerinde Keşif Yapıldı: Muhakkikler heyeti, iddiaya konu olan odalarda ve katlarda iki kez fiziki olarak yerinde keşif çalışması yürüttü.

MÜFETTİŞ SONUCU "TEK BİR KANIT BULUNAMADI"

Meclis müfettişlerinin adeta "iğneyle kuyu kazarak" yürüttüğü bu devasa soruşturmanın sonucunda hazırlanan resmi raporda; Meclis'te unutulduğu veya el değiştirdiği iddia edilen 250 bin dolara dair hiçbir somut kanıt, bulgu, kamera görüntüsü ya da şahit ifadesi bulunamadığı kesin bir dille rapora bağlandı.

Gazeteci Abdulkadir Selvi de bu resmi rapora dayanarak Kılıçdaroğlu’na açık bir çağrıda bulundu ve "Meclis soruşturması temiz çıktı. Kılıçdaroğlu ‘tutanak var’ diyorsa, bu tutanağı artık kamuoyuna açıklamak durumundadır" ifadelerini kullandı.

CHP içindeki "mutlak butlan" geriliminin üzerine binen bu son "siyah poşet" düellosunun, parti içi güç savaşlarını önümüzdeki günlerde çok daha agresif bir noktaya taşıyacağı öngörülüyor.